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Аксель Витсель: Теперь мы настроены на важнейший матч со «Спартаком»

Игорь Сарычев
Источник:  InstagramКомментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).

- Очередной великолепный матч в еврокубках с блестящей игрой команды. Три очка и ноль пропущенных мячей. Теперь мы настроены на важнейший матч со «Спартаком». Благодарим всех болельщиков на «Петровском» за отличную поддержку. P.S. Лука, поправляйся!, - написал Витсель в своем инстаграме.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0.

Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов.

Отметим, на 73-й минуте Лука Джорджевич, заменивший Роберта Мака, получил травму и не смог продолжить игру. Зенитовцы, не имея больше замен, играли до конца встречи вдесятером.

Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби».

Матч

Зенит - Алкмар - 5:0 (1:0)

Голы

Кокорин 26 (1:0). Жулиано 49 (2:0). Кокорин 58 (3:0). Кришито 66 (4:0 - пен.). Шатов 80 (5:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Кришито, Смольников, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Дзюба (Шатов, 63), Кокорин

Алкмар: Роше, Влаар (Риенстра, 57), Люккассен, Хапс, ван Эйден, Вуйтенс, Соуза (Бель Хассани, 74), ван Оверем, Вегорст (Сьютенс, 27), Льюис, Фрайдей

Предупреждения:

Нету, 11; Хави Гарсия, 22 - Вуйтенс, 79; Льюис, 90

Судья:

Хавьер Эстрада (Испания)

Место и дата

29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция

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