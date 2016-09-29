Аксель Витсель: Теперь мы настроены на важнейший матч со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).

- Очередной великолепный матч в еврокубках с блестящей игрой команды. Три очка и ноль пропущенных мячей. Теперь мы настроены на важнейший матч со «Спартаком». Благодарим всех болельщиков на «Петровском» за отличную поддержку. P.S. Лука, поправляйся!, - написал Витсель в своем инстаграме.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0.

Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов.

Отметим, на 73-й минуте Лука Джорджевич, заменивший Роберта Мака, получил травму и не смог продолжить игру. Зенитовцы, не имея больше замен, играли до конца встречи вдесятером.

Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби».