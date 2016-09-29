Александр Кокорин: Все голы были красивые. Жалко три не забил, расстроился
Форвард «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).
- Думали, что матч
против АЗ так легко удастся?
- Нет. Серьезно готовились к этой игре, потому что в игре с «Анжи» упустили победу. Хотели быстро реабилитироваться, выдать хорошую игру. Наверно, получилось.
- «Зенит» играет по
бразильской системе: вы забьете нам сколько сможете, а мы вам – сколько захотим?
Против АЗ было что-то подобное.
- Мистер хочет, чтобы мы все много забивали, по-разному. Пока это получается и игра красивая со стороны.
- Какие-то особенная
установка была перед матчем?
- Не буду рассказывать (улыбается). Конечно, была. Готовились тщательно, долго разбирали соперника, поэтому удалось выполнить то, что задумали.
- Что скажете о своих
забитых мячах?
- Все комбинации отличные, быстрые. В первой Жулиано здорово пропустил мяч. Он сказал, что видел меня, оставалось только попасть по воротам. Все голы были красивые. Жалко три не забил, расстроился (улыбается).
- Вы как-то не очень радовалась забитым голам.
- Тяжелая все-таки игра была. Много беготни, у АЗ фланги, кстати, хорошие. Но они не использовали свои лучшие качества. Погода тоже свое слово сказала, а может, и подустали уже в конце.
- «Зенит» забил без
Джорджевича. Получается, не заметили потерю Луки?
- Мы вели 4:0, при таком счете сопернику собраться тяжело. Только мы можем с «Маккаби» (улыбается).
- Когда назначили
пенальти, не было желания пробить его?
- Ребята говорили, что можно было пробить, но тренер назначил того, кто будет бить.
- Не было искушения
немного поберечь силы с учетом воскресного матча со «Спартаком»?
- Надеюсь, что хватит сил. У нас много игроков, которые способны выйти, если кто-то устал. Сейчас переключаемся и будем готовиться к супердерби.
- «Дандолк» внезапно
выиграл у «Маккаби» со счетом 1:0.
- Нужно обыгрывать их. Тогда процентов на 40 можно говорить о первом месте в группе и во многом сосредоточиться на чемпионате, - приводит слова Кокорина официальный сайт «Зенита».
Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0.
Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов.
Отметим, на 73-й минуте Лука Джорджевич, заменивший Роберта Мака, получил травму и не смог продолжить игру. Зенитовцы, не имея больше замен, играли до конца встречи вдесятером.
Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби».
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0). Жулиано 49 (2:0). Кокорин 58 (3:0). Кришито 66 (4:0 - пен.). Шатов 80 (5:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Кришито, Смольников, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Дзюба (Шатов, 63), Кокорин
Алкмар: Роше, Влаар (Риенстра, 57), Люккассен, Хапс, ван Эйден, Вуйтенс, Соуза (Бель Хассани, 74), ван Оверем, Вегорст (Сьютенс, 27), Льюис, Фрайдей
Предупреждения:
Нету, 11; Хави Гарсия, 22 - Вуйтенс, 79; Льюис, 90
Судья:
Хавьер Эстрада (Испания)
Место и дата
29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция