Александр Кокорин: Все голы были красивые. Жалко три не забил, расстроился

Форвард «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).

- Думали, что матч против АЗ так легко удастся?

- Нет. Серьезно готовились к этой игре, потому что в игре с «Анжи» упустили победу. Хотели быстро реабилитироваться, выдать хорошую игру. Наверно, получилось.

- «Зенит» играет по бразильской системе: вы забьете нам сколько сможете, а мы вам – сколько захотим? Против АЗ было что-то подобное.

- Мистер хочет, чтобы мы все много забивали, по-разному. Пока это получается и игра красивая со стороны.

- Какие-то особенная установка была перед матчем?

- Не буду рассказывать (улыбается). Конечно, была. Готовились тщательно, долго разбирали соперника, поэтому удалось выполнить то, что задумали.

- Что скажете о своих забитых мячах?

- Все комбинации отличные, быстрые. В первой Жулиано здорово пропустил мяч. Он сказал, что видел меня, оставалось только попасть по воротам. Все голы были красивые. Жалко три не забил, расстроился (улыбается).

- Вы как-то не очень радовалась забитым голам.

- Тяжелая все-таки игра была. Много беготни, у АЗ фланги, кстати, хорошие. Но они не использовали свои лучшие качества. Погода тоже свое слово сказала, а может, и подустали уже в конце.

- «Зенит» забил без Джорджевича. Получается, не заметили потерю Луки?

- Мы вели 4:0, при таком счете сопернику собраться тяжело. Только мы можем с «Маккаби» (улыбается).

- Когда назначили пенальти, не было желания пробить его?

- Ребята говорили, что можно было пробить, но тренер назначил того, кто будет бить.

- Не было искушения немного поберечь силы с учетом воскресного матча со «Спартаком»?

- Надеюсь, что хватит сил. У нас много игроков, которые способны выйти, если кто-то устал. Сейчас переключаемся и будем готовиться к супердерби.

- «Дандолк» внезапно выиграл у «Маккаби» со счетом 1:0.

- Нужно обыгрывать их. Тогда процентов на 40 можно говорить о первом месте в группе и во многом сосредоточиться на чемпионате, - приводит слова Кокорина официальный сайт «Зенита».



Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0.

Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов.

Отметим, на 73-й минуте Лука Джорджевич, заменивший Роберта Мака, получил травму и не смог продолжить игру. Зенитовцы, не имея больше замен, играли до конца встречи вдесятером.

Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби».