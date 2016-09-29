Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСибирь0 : 3Металлург
ХоккейЦСКА1 : 2 БАмур
ФутболКраснодар5 : 2Ницца
ФутболАтлетик1 : 0Рапид Вена
ФутболМанчестер Юнайтед1 : 0Заря
ХоккейСпартак3 : 0Автомобилист
ХоккейСКА3 : 0Куньлунь
ФутболЗенит5 : 0Алкмар
ФутболФенербахче1 : 0Фейеноорд
ФутболРома4 : 0Астра
ХоккейЕвропа0 : 0Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия

Аксель Витсель: На мой взгляд, «Зенит» лучше «Спартака». Дома мы должны побеждать

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0), а также рассказал об ожиданиях от игры девятого тура РФПЛ против «Спартака».

– Вы могли ожидать такой крупной победы?
– Результат фантастический, но первый тайм не был легким. Потому что соперник не очень-то хотел играть. Нам приходилось играть по всей ширине, чтобы находить пространство. Мы смогли забить в первом тайме, это помогло. А во втором появилось больше свободы в полузащите, мы забили пять мячей. В общем все сложилось отлично.

– Как вы чувствуете себя физически?
– Было нелегко: ветер, дождь мешали – но это относится к обеим командам. Нам было очень важно выиграть, особенно накануне матча со «Спартаком». Мы будем играть дома, наши болельщики сделают всю атмосферу. Нам нужно их обыграть. На мой взгляд, мы лучше «Спартака». Дома мы должны побеждать, - передает слова Витселя корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0. Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов.

Отметим, на 73-й минуте Лука Джорджевич, заменивший Роберта Мака, получил травму и не смог продолжить игру. Зенитовцы, не имея больше замен, играли до конца встречи вдесятером.

Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби».

Встреча девятого тура РФПЛ «Зенит» - «Спартак» пройдет 2 октября в Петербурге и начнется в 16:00. В турнирной таблице петербуржцы идут на третьем месте с 16 очками, «Спартак» лидирует, имея в активе, 19 очков.  

Матч

Зенит - Алкмар - 5:0 (1:0)

Голы

Кокорин 26 (1:0). Жулиано 49 (2:0). Кокорин 58 (3:0). Кришито 66 (4:0 - пен.). Шатов 80 (5:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Кришито, Смольников, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Дзюба (Шатов, 63), Кокорин

Алкмар: Роше, Влаар (Риенстра, 57), Люккассен, Хапс, ван Эйден, Вуйтенс, Соуза (Бель Хассани, 74), ван Оверем, Вегорст (Сьютенс, 27), Льюис, Фрайдей

Предупреждения:

Нету, 11; Хави Гарсия, 22 - Вуйтенс, 79; Льюис, 90

Судья:

Хавьер Эстрада (Испания)

Место и дата

29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: «Краснодар», испытывая проблемы с кадрами, контролировал ход встречи с «Ниццей»Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об игре «Краснодара» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ниццей» (5:2).Александр Кокорин: Все голы были красивые. Жалко три не забил, расстроилсяФорвард «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).«Со «Спартаком» будет сложнее». Ломбертс – о разгроме АЗ и силе красно-белых«Со «Спартаком» будет сложнее». Ломбертс – о разгроме АЗ и силе красно-белыхЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс обыграл одних красно-белых 5:0, теперь он думает и о следующем сопернике в таких же цветах.Аксель Витсель: Теперь мы настроены на важнейший матч со «Спартаком»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).Полузащитник АЗ Стин Вуйтенс: У «Зенита» есть качества для игры в Лиге чемпионовПолузащитник АЗ Стин Вуйтенс поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (0:5).Убегаем от Португалии и догоняем Францию! Обзор таблицы коэффициентовУбегаем от Португалии и догоняем Францию! Обзор таблицы коэффициентовРоссия продолжает увеличивать отрыв от седьмого места рейтинга и приближается к пятому.«Алкмар» снова пропустил пять мячейКрупная победа «Зенита» над голландским «Алкмаром» в матче группового турнира Лиги Европы – 5:0, повторение рекордной победы российской команды в противостоянии Россия (СССР) – Нидерланды.Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФАСегодня в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Ниццу» (5:2), а «Зенит» разгромил на выезде «АЗ Алкмар» (5:0).Главный тренер АЗ: Мы были хорошо готовы, но у нас с «Зенитом» очень большая разница в классеГлавный тренер АЗ Джон Ван ден Бром поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (0:5).Николас Ломбертс: Думали, что против АЗ нам будет сложнееЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).«Краснодар» – итальянский, «Зенит» – коллективный». Выводы Евгения Ловчева«Краснодар» – итальянский, «Зенит» – коллективный». Выводы Евгения ЛовчеваОбозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о матчах «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы.Златан Ибрагимович: Согласен, «Манчестер Юнайтед» мог сыграть с «Зарей» лучшеАвтор единственного гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы Златан Ибрагимович дал комментарий после окончания встречи.Мирча Луческу: В матче с АЗ у Лодыгина было мало работы. Скорее всего, он сыграет со «Спартаком»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).«Зенит» и «Краснодар» – самые результативные клубы Лиги ЕвропыСегодня в матчах 2-го группового раунда Лиги Европы «Краснодар» разгромил французскую «Ниццу» – 5:2, а «Зенит» – голландский «АЗ Алкмар» – 5:0.Лига Европы. «Краснодар» обыграл «Ниццу», «Зенит» разгромил «Алкмар» и другие матчиРезультаты матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.Экс-игрок «Спартака» Эменике принес победу «Фенербахче» в Лиге ЕвропыТурецкий «Фенербахче» на своем поле обыграл «Фейеноорд» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.Кошмар «Алкмара». Как «Зенит» выиграл в Лиге ЕвропыКошмар «Алкмара». Как «Зенит» выиграл в Лиге Европы«Зенит» на своем поле разгромил команду из Голландии и, думается, после этой победы решил вопрос с выходом из группы.«Рома» разгромила «Астру», забив четыре безответных мячаВ рамках второго тура группового раунда Лиги Европы «Рома» на своем стадионе разгромила румынскую «Астру» со счетом 4:0.Гол Ибрагимовича помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Зарю» в Лиге ЕвропыГол Ибрагимовича помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Зарю» в Лиге ЕвропыФутболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы обыграли украинскую «Зарю».Дубль Кокорина помог «Зениту» разгромить АЗ в Лиге ЕвропыДубль Кокорина помог «Зениту» разгромить АЗ в Лиге ЕвропыВ матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Алкмар
Алкмаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Аксель Витсель
Аксель Витсельвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение