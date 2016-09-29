Аксель Витсель: На мой взгляд, «Зенит» лучше «Спартака». Дома мы должны побеждать

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0), а также рассказал об ожиданиях от игры девятого тура РФПЛ против «Спартака».



– Вы могли ожидать такой крупной победы?

– Результат фантастический, но первый тайм не был легким. Потому что соперник не очень-то хотел играть. Нам приходилось играть по всей ширине, чтобы находить пространство. Мы смогли забить в первом тайме, это помогло. А во втором появилось больше свободы в полузащите, мы забили пять мячей. В общем все сложилось отлично.



– Как вы чувствуете себя физически?

– Было нелегко: ветер, дождь мешали – но это относится к обеим командам. Нам было очень важно выиграть, особенно накануне матча со «Спартаком». Мы будем играть дома, наши болельщики сделают всю атмосферу. Нам нужно их обыграть. На мой взгляд, мы лучше «Спартака». Дома мы должны побеждать, - передает слова Витселя корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0. Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов.

Отметим, на 73-й минуте Лука Джорджевич, заменивший Роберта Мака, получил травму и не смог продолжить игру. Зенитовцы, не имея больше замен, играли до конца встречи вдесятером.

Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби».

Встреча девятого тура РФПЛ «Зенит» - «Спартак» пройдет 2 октября в Петербурге и начнется в 16:00. В турнирной таблице петербуржцы идут на третьем месте с 16 очками, «Спартак» лидирует, имея в активе, 19 очков.

