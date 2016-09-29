Полузащитник АЗ Стин Вуйтенс: У «Зенита» есть качества для игры в Лиге чемпионов

Полузащитник АЗ Стин Вуйтенс поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (0:5).

- В первом тайме мы играли правильно, нам пришлось много обороняться, зато несколько раз удалось провести контратаки. Во втором тайме мы пропустили много голов. 0:5 - это тяжелое поражение.



- «Зенит» называют командой уровня Лиги чемпионов. Почувствовали это?

- Да, это квалифицированная команда. Если вспомните второй тайм, когда мы потеряли мяч, они за четыре секунды создали гол. Думаю, у «Зенита» есть качества, нужные для игры в Лиге чемпионов, - передает слова Вуйтенса корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0.

Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов.

Отметим, на 73-й минуте Лука Джорджевич, заменивший Роберта Мака, получил травму и не смог продолжить игру. Зенитовцы, не имея больше замен, играли до конца встречи вдесятером.

Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби».