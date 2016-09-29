Экс-игрок «Спартака» Эменике принес победу «Фенербахче» в Лиге Европы
Турецкий «Фенербахче» на своем поле обыграл «Фейеноорд» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Гол, который принес победу хозяевам на 18-й минуте забил экс-нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике.
В следующем туре турецкий клуб на выезде сразится с «Манчестер Юнайтед», а «Фейеноорд» дома примет «Зарю».
Лига Европы
Групповой этап
2-й тур
Матч
Фенербахче - Фейеноорд - 1:0 (1:0)
Голы
Эменике 18 (1:0).
Состав
Фенербахче: Демирель, Калдырым, ван дер Виль, Шкртел, Кьяер, Топал, Туфан, Соуза, Эменике, Ленс, Соу
Фейеноорд: Джонс, Боттегин, ван дер Хейден, Конголо, Карсдорп, де Вильенья, Торнстра, Эль Ахмади, Бергейс, Йоргенсен, Кюйт
Судья:
Йонас Эрикссон (Швеция)
Место и дата
29 сентября 22:05, Шюкрю Сараджоглу, Онлайн-трансляция
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