«Зенит» и «Краснодар» – самые результативные клубы Лиги Европы
Сегодня в матчах 2-го группового раунда Лиги Европы «Краснодар» разгромил французскую «Ниццу» – 5:2, а «Зенит» – голландский «АЗ Алкмар» – 5:0.
После двух туров группового раунда «Зенит» и «Краснодар» являются самыми результативными клубами Лиги Европы. На счету первых 9 забитых мячей, на счету вторых – 6. Третье место делят итальянские «Фиорентина» и «Рома» и бельгийский «Генк» – по 5.
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0). Жулиано 49 (2:0). Кокорин 58 (3:0). Кришито 66 (4:0 - пен.). Шатов 80 (5:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Кришито, Смольников, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Дзюба (Шатов, 63), Кокорин
Алкмар: Роше, Влаар (Риенстра, 57), Люккассен, Хапс, ван Эйден, Вуйтенс, Соуза (Бель Хассани, 74), ван Оверем, Вегорст (Сьютенс, 27), Льюис, Фрайдей
Предупреждения:
Нету, 11; Хави Гарсия, 22 - Вуйтенс, 79; Льюис, 90
Судья:
Хавьер Эстрада (Испания)
Место и дата
29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Смолов 23 (1:0). Жоаозиньо 33 (2:0). Балотелли 43 (2:1). Жоаозиньо 64 (3:1 - пен.). Сипрьен 71 (3:2). Ари 86 (4:2). Ари 90 (5:2).
Состав
Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Каборе, Ахмедов (Газинский, 58), Жоаозиньо, Торбинский, Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 74), Смолов (Ари, 29)
Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт (Сипрьен, 66), Данте, Перейра, Сарр, Сери, Эссерик, Бельханда, Козьелло (Вальтер, 79), Балотелли (Плеа, 46)
Предупреждения:
Налдо, 50; Гранквист, 55; Ари, 86 - Сери, 45; Байсс, 63; Кардинале, 69
Судья:
Иван Бебек (Хорватия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция