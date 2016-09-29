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Златан Ибрагимович: Согласен, «Манчестер Юнайтед» мог сыграть с «Зарей» лучше

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  BBCКомментарии

Автор единственного гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы Златан Ибрагимович дал комментарий после окончания встречи.

«Это была непростая игра, но мы создавали моменты и, на мой взгляд, играли хорошо. Когда ты забиваешь в начале матча, пространства на поле становится все меньше. Сегодня мы одержали победу, и это именно то, что было нужно «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Фейеноорда».

Согласен, могли сыграть сегодня лучше. Жду большего от своих партнеров. Думаю, если мы будем действовать также, то обязательно добьемся успеха», – заявил 34-летний нападающий.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 20 октября на домашней арене примут «Фенербахче», а клуб из УПЛ в тот же день сыграет в гостях с «Фейеноордом». 

Матч

Манчестер Юнайтед - Заря - 1:0 (0:0)

Голы

Ибрагимович 69 (1:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Рохо, Смоллинг, Фосу-Менса (Марсьяль, 73), Байи, Лингард (Руни, 67), Мата (Янг, 72), Феллайни, Погба, Ибрагимович, Рэшфорд

Заря: Шевченко, Форстер, Сиваков, Соболь, Каменюка, Чайковский (Гордиенко, 80), Караваев, Гречишкин, Петряк, Любенович (Липартия, 76), Кулач (Паулиньо, 58)

Предупреждения:

Байи, 65 - Каменюка, 90

Судья:

Орель Гринфилд (Израиль)

Место и дата

29 сентября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция


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