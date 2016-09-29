Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Сегодня в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Ниццу» (5:2), а «Зенит» разгромил на выезде «АЗ Алкмар» (5:0).
Накануне «Ростов» разошелся миром с ПСВ (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Таким образом, вышеуказанные результаты российских команд в еврокубках помогли увеличить России (46,332) отрыв от Португалии (44,665) в таблице коэффициентов УЕФА.
Отметим, что России удалось сократить сократить отставание от Франции, которая расположилась на пятой строчке (46,999).
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