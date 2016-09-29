Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Убегаем от Португалии и догоняем Францию! Обзор таблицы коэффициентов Россия продолжает увеличивать отрыв от седьмого места рейтинга и приближается к пятому.

«Алкмар» снова пропустил пять мячей Крупная победа «Зенита» над голландским «Алкмаром» в матче группового турнира Лиги Европы – 5:0, повторение рекордной победы российской команды в противостоянии Россия (СССР) – Нидерланды.

Главный тренер АЗ: Мы были хорошо готовы, но у нас с «Зенитом» очень большая разница в классе

Главный тренер АЗ: Мы были хорошо готовы, но у нас с «Зенитом» очень большая разница в классе Главный тренер АЗ Джон Ван ден Бром поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (0:5).

Николас Ломбертс: Думали, что против АЗ нам будет сложнее Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).

Златан Ибрагимович: Согласен, «Манчестер Юнайтед» мог сыграть с «Зарей» лучше Автор единственного гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы Златан Ибрагимович дал комментарий после окончания встречи.

Мирча Луческу: В матче с АЗ у Лодыгина было мало работы. Скорее всего, он сыграет со «Спартаком»

Мирча Луческу: В матче с АЗ у Лодыгина было мало работы. Скорее всего, он сыграет со «Спартаком» Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).

«Зенит» на своем поле разгромил команду из Голландии и, думается, после этой победы решил вопрос с выходом из группы.

Кошмар «Алкмара». Как «Зенит» выиграл в Лиге Европы «Зенит» на своем поле разгромил команду из Голландии и, думается, после этой победы решил вопрос с выходом из группы.

Как завершится матч «Зенит» – «Спартак»? Опрос В воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет матч 9-го тура РФПЛ между местным «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Дандолк» обыграл «Маккаби» и уступает только «Зениту» Футболисты ирландского «Дандолка» на своем поле в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы обыграли тель-авивский «Маккаби» со счетом 1:0.