«Алкмар» снова пропустил пять мячей

Крупная победа «Зенита» над голландским «Алкмаром» в матче группового турнира Лиги Европы – 5:0, повторение рекордной победы российской команды в противостоянии Россия (СССР) – Нидерланды.

Восемь встреч провел голландский клуб «Алкмар» против российских, и в трех умудрился пропустить по пять мячей.

Самарские «Крылья Советов» 15 сентября 2005 года в первом поединке основного раунда Кубка УЕФА переиграли «Алкмар» – 5:3. Второй раз пять мячей в ворота голландской команды отправил «Анжи» (30 августа 2012 года) в ответном противостоянии 4-го квалификационного раунда Лиги Европы – 5:0.



Напомним, что в текущем сезоне еврокубков уже три голландских коллектива встречались с россиянами. Ранее «Ростов» переиграл по сумме двух матчей в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Аякс» – 4:1 (дома), 1:1 (в гостях). А в среду 28 сентября 2016 года «Ростов» завершил поединок в группе Лиги чемпионов против ПСВ – 2:2.