Благой Георгиев: Все, что сейчас творится в «Рубине», – плохо
Бывший полузащитник «Рубина» Благой Георгиев, который ныне выступает за «Оренбург», оценил нынешнюю ситуацию в казанском клубе, а также рассказал о своем уходе из команды.
– Ваш уход из «Рубина» получился скандальным. Что же произошло?
– Сам до конца не понял, что случилось. У меня был действующий контракт, но мне сказали, что на зимние сборы я не еду.
– Кто сказал?
– Администратор команды.
– Причины вам известны?
– Да, но не хотелось бы об этом говорить. Придет время, и я обо всем расскажу.
– Вам объяснили, чье было решение убрать вас из команды?
– Никаких разъяснений не последовало. Вообще все, что сейчас творится в «Рубине», – плохо, – сказал футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».
Экс-игрок сборной Болгарии выступал за «Рубин» с 2014 по 2016 гг.
Минувшим летом команду возглавил испанский специалист Хави Грасия. На данный момент казанский клуб под его руководством занимает 10-е место в таблице РФПЛ, набрав после 8-ми туров 9 очков.