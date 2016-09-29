Благой Георгиев: Все, что сейчас творится в «Рубине», – плохо

Бывший полузащитник «Рубина» Благой Георгиев, который ныне выступает за «Оренбург», оценил нынешнюю ситуацию в казанском клубе, а также рассказал о своем уходе из команды.



– Ваш уход из «Рубина» получился скандальным. Что же произошло?

– Сам до конца не понял, что случилось. У меня был действующий контракт, но мне сказали, что на зимние сборы я не еду.



– Кто сказал?

– Администратор команды.



– Причины вам известны?

– Да, но не хотелось бы об этом говорить. Придет время, и я обо всем расскажу.



– Вам объяснили, чье было решение убрать вас из команды?

– Никаких разъяснений не последовало. Вообще все, что сейчас творится в «Рубине», – плохо, – сказал футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Экс-игрок сборной Болгарии выступал за «Рубин» с 2014 по 2016 гг.

Минувшим летом команду возглавил испанский специалист Хави Грасия. На данный момент казанский клуб под его руководством занимает 10-е место в таблице РФПЛ, набрав после 8-ми туров 9 очков.