Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСибирь0 : 3Металлург
ХоккейЦСКА1 : 2 БАмур
ФутболКраснодар5 : 2Ницца
ФутболАтлетик1 : 0Рапид Вена
ФутболМанчестер Юнайтед1 : 0Заря
ХоккейСпартак3 : 0Автомобилист
ХоккейСКА3 : 0Куньлунь
ФутболЗенит5 : 0Алкмар
ФутболФенербахче1 : 0Фейеноорд
ФутболРома4 : 0Астра
ХоккейЕвропа0 : 0Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия

Благой Георгиев: Все, что сейчас творится в «Рубине», – плохо

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший полузащитник «Рубина» Благой Георгиев, который ныне выступает за «Оренбург», оценил нынешнюю ситуацию в казанском клубе, а также рассказал о своем уходе из команды.

– Ваш уход из «Рубина» получился скандальным. Что же произошло?
– Сам до конца не понял, что случилось. У меня был действующий контракт, но мне сказали, что на зимние сборы я не еду.

– Кто сказал?
– Администратор команды.

– Причины вам известны?
– Да, но не хотелось бы об этом говорить. Придет время, и я обо всем расскажу.

– Вам объяснили, чье было решение убрать вас из команды?
– Никаких разъяснений не последовало. Вообще все, что сейчас творится в «Рубине», – плохо, – сказал футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Экс-игрок сборной Болгарии выступал за «Рубин» с 2014 по 2016 гг.

Минувшим летом команду возглавил испанский специалист Хави Грасия. На данный момент казанский клуб под его руководством занимает 10-е место в таблице РФПЛ, набрав после 8-ми туров 9 очков. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Убегаем от Португалии и догоняем Францию! Обзор таблицы коэффициентовУбегаем от Португалии и догоняем Францию! Обзор таблицы коэффициентовРоссия продолжает увеличивать отрыв от седьмого места рейтинга и приближается к пятому.Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФАСегодня в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Ниццу» (5:2), а «Зенит» разгромил на выезде «АЗ Алкмар» (5:0).Как завершится матч «Зенит» – «Спартак»? ОпросВ воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет матч 9-го тура РФПЛ между местным «Зенитом» и московским «Спартаком».Семин выпустит Лоськова и споет с ТарасовымСемин выпустит Лоськова и споет с ТарасовымНаставник «Локомотива» Юрий Семин анонсирвоал 400-й матч экс-игрока москвичей Дмитрия Лоськова и сольный проект с Дмитрием Тарасовым.Эзэкиэль Хенти: Сталкивался с расизмом, но не в РоссииЭзэкиэль Хенти: Сталкивался с расизмом, но не в РоссииИгорь Денисов: Приходил в «Локомотив» с мечтой играть в Лиге чемпионовПолузащитник «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, о чем мечтает в команде.Игорь Шалимов: Что со Смоловым и Ахмедовым? Ничего хорошегоГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о победе над «Ниццей» (5:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.Игорь Корнеев: Зимой «Локомотив» приобретет нескольких игроковСпортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев рассказал, сколько новичков придут в команду зимой.Александр Мостовой: Если бы Головин вошел в пятерку лучших – другое дело, а так не стоит обращать вниманияБывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал попадание полузащитника ЦСКА Александра Головина в список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе.Илья Геркус: Миранчук? Хотим продлить контракт с братьямиПрезидент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб собирается продлить контракты с братьями Миранчуками.Ведран Чорлука: Ситуация в «Локо»? в «Тоттенхэме» было хужеВедран Чорлука: Ситуация в «Локо»? в «Тоттенхэме» было хужеКапитан «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о ситуации в клубе и своём молодом сменщике Иване Лапшове.Ведран Чорлука: Пропущенные голы? Это не следствие плохой обороныЗащитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что думает о выступлении команды.Юрий Сёмин: Понимаем, что услышим от болельщиков много критикиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что клуб намерен более тесно общаться с болельщиками.Никита Симонян: Видно, что Каррера живет «Спартаком»Ветеран «Спартака» Никита Симонян поделился мнением о главном тренере красно-белых Массимо Каррере.Футболисты «Локомотива» посетили гимназию в МосквеФутболисты «Локомотива» Александр Самедов, Николай Поярков и Святослав Мурадов посетили гимназию в Москве.Звонок друга. Сергей Микулик о резерве «Ростова»Звонок друга. Сергей Микулик о резерве «Ростова»Обозреватель Sovsport.ru - о хитром устройстве взрослого и недоустройстве юношеского «Ростова».Касаев - лучший игрок «Локомотива» в сентябреБолельщики «Локомотива» признали полузащитника Алана Касаева лучшим игроком команды в сентябре.Владимир Абрамов: Шансы Головина на Golden Boy? Ему сложно доказать, что он хороший футболистФутбольный агент Владимир Абрамов оценил шансы полузащитника Александра Головина на получение премии Golden Boy.«Зенит»: Очевидно, болельщики «Спартака» перепродают свои билетыРуководитель пресс-службы питерского «Зенита» Дмитрий Циммерман прокомментировал появление в Интернете билетов на гостевые сектора стадиона «Петровский» на матч 9-го тура со «Спартаком».Кирилл Котов: «Локо» платит Денисову 1,5 млн евро, «Динамо» - 2,5Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов ответил на вопрос, дорого ли клубу обходится аренда полузащитника «Динамо» Игоря Денисова.

Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Благой Георгиев
Благой Георгиеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение