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Анвар Гатиятулин: До конца матча с «Металлургом» шла упорная борьба, были «качели»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после выездной победы над новокузнецким «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

«Тяжелый матч. В начале имели моменты, которые, к сожалению, не смогли реализовать. До конца матча шла упорная борьба, были «качели». Очень рад, что удалось победить. Нам была нужна эта победа. Поздравляю команду с этим успехом!» – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

Отметим, что челябинский клуб этой победой прервал серию из двух поражений.


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