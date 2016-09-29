Анвар Гатиятулин: До конца матча с «Металлургом» шла упорная борьба, были «качели»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после выездной победы над новокузнецким «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).



«Тяжелый матч. В начале имели моменты, которые, к сожалению, не смогли реализовать. До конца матча шла упорная борьба, были «качели». Очень рад, что удалось победить. Нам была нужна эта победа. Поздравляю команду с этим успехом!» – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».



Отметим, что челябинский клуб этой победой прервал серию из двух поражений.



