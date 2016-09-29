Александр Бубнов: «Краснодар», испытывая проблемы с кадрами, контролировал ход встречи с «Ниццей»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об игре «Краснодара» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ниццей» (5:2).



«Ницца» хоть и является лидером первенства Франции, все равно «быки» этой команде в мастерстве точно как минимум не уступают. У меня даже создалось впечатление, что французы были как-то слишком уверены в себе и даже расхлябанны. В итоге несмотря на то, что «Краснодар» испытывает проблемы с кадрами, играя не в оптимальном составе, российская команда все же играла хорошо, практически все время контролировала ход встречи и в итоге справилась», – цитирует Бубнова Sportbox.

В следующем туре «Краснодар» 20 октября сыграет на домашней арене с «Шальке 04», а «Ницца» в тот же день проведет гостевой матч с «Зальцбургом».



