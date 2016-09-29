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Александр Бубнов: «Краснодар», испытывая проблемы с кадрами, контролировал ход встречи с «Ниццей»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об игре «Краснодара» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ниццей» (5:2).

«Ницца» хоть и является лидером первенства Франции, все равно «быки» этой команде в мастерстве точно как минимум не уступают. У меня даже создалось впечатление, что французы были как-то слишком уверены в себе и даже расхлябанны. В итоге несмотря на то, что «Краснодар» испытывает проблемы с кадрами, играя не в оптимальном составе, российская команда все же играла хорошо, практически все время контролировала ход встречи и в итоге справилась», – цитирует Бубнова Sportbox.

В следующем туре «Краснодар» 20 октября сыграет на домашней арене с «Шальке 04», а «Ницца» в тот же день проведет гостевой матч с «Зальцбургом».  

Матч

Краснодар - Ницца - 5:2 (2:1)

Голы

Смолов 23 (1:0). Жоаозиньо 33 (2:0). Балотелли 43 (2:1). Жоаозиньо 64 (3:1 - пен.). Сипрьен 71 (3:2). Ари 86 (4:2). Ари 90 (5:2).

Состав

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Каборе, Ахмедов (Газинский, 58), Жоаозиньо, Торбинский, Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 74), Смолов (Ари, 29)

Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт (Сипрьен, 66), Данте, Перейра, Сарр, Сери, Эссерик, Бельханда, Козьелло (Вальтер, 79), Балотелли (Плеа, 46)

Предупреждения:

Налдо, 50; Гранквист, 55; Ари, 86 - Сери, 45; Байсс, 63; Кардинале, 69

Судья:

Иван Бебек (Хорватия)

Место и дата

29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция


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