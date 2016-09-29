Александр Бубнов: Жулиано полностью заменил Халка, с его появлением ожил и Кокорин

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Алкмаром» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (5:0).



«Нет ничего удивительного в том, что «Зенит» так крупно обыграл АЗ. У питерцев просто более классная команда. К тому же, здорово играет Жулиано – он полностью заменил Халка, с его появлением ожил и Александр Кокорин. Форвард сборной России играет всё увереннее и увереннее, забивает голы.

При этом Мирча Луческу продолжает пробовать разные варианты игры, и прежде всего это касается обороны. Но именно от надежной защиты теперь и будет зависеть успех «Зенита». Чем лучше она будет выглядеть, тем больше стабильности будет в игре питерцев. В целом же в организации игры «Зенит» прибавляет, этот процесс продолжается. Однако перестройка в команде, как мы видим, привела к более зрелищному и результативному футболу в исполнении питерцев», – цитирует Бубнова Sportbox.