Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСибирь0 : 3Металлург
ХоккейЦСКА1 : 2 БАмур
ФутболКраснодар5 : 2Ницца
ФутболАтлетик1 : 0Рапид Вена
ФутболМанчестер Юнайтед1 : 0Заря
ХоккейСпартак3 : 0Автомобилист
ХоккейСКА3 : 0Куньлунь
ФутболЗенит5 : 0Алкмар
ФутболФенербахче1 : 0Фейеноорд
ФутболРома4 : 0Астра
ХоккейЕвропа1 : 0Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия

Дмитрий Тарасов: В январе начну работать в общей группе

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, получивший травму в товарищеском матче Турция – Россия (0:0), рассказал, когда начнет тренироваться с командой.

«Восстановление идет по плану. Планирую, что в январе на сборах начну работать в общей группе», – приводит слова Тарасова официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел на клубном уровне 3 матча, не отметившись голевыми действиями на поле. 

Ранее сообщалось, что из-за разрыва передней крестообразной связки игрок пропустит около шести месяцев. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Семин выпустит Лоськова и споет с ТарасовымСемин выпустит Лоськова и споет с ТарасовымНаставник «Локомотива» Юрий Семин анонсирвоал 400-й матч экс-игрока москвичей Дмитрия Лоськова и сольный проект с Дмитрием Тарасовым.Эзэкиэль Хенти: Сталкивался с расизмом, но не в РоссииЭзэкиэль Хенти: Сталкивался с расизмом, но не в РоссииИгорь Денисов: Приходил в «Локомотив» с мечтой играть в Лиге чемпионовПолузащитник «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, о чем мечтает в команде.Игорь Корнеев: Нет смысла возвращать в «Локомотив» Ниасса и НдойеСпортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев заявил, что не видит смысла в возвращении бывших нападающих в команду.Игорь Корнеев: Зимой «Локомотив» приобретет нескольких игроковСпортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев рассказал, сколько новичков придут в команду зимой.Александр Мостовой: Если бы Головин вошел в пятерку лучших – другое дело, а так не стоит обращать вниманияБывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал попадание полузащитника ЦСКА Александра Головина в список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе.Илья Геркус: Миранчук? Хотим продлить контракт с братьямиПрезидент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб собирается продлить контракты с братьями Миранчуками.Ведран Чорлука: Меня мог бы подменить ЛапшовЗащитник «Локомотива» Ведран Чорлука отмечает молодого игрока команды.Ведран Чорлука: Ситуация в «Локо»? в «Тоттенхэме» было хужеВедран Чорлука: Ситуация в «Локо»? в «Тоттенхэме» было хужеКапитан «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о ситуации в клубе и своём молодом сменщике Иване Лапшове.Ведран Чорлука: Пропущенные голы? Это не следствие плохой обороныЗащитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что думает о выступлении команды.Юрий Сёмин: Понимаем, что услышим от болельщиков много критикиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что клуб намерен более тесно общаться с болельщиками.Футболисты «Локомотива» посетили гимназию в МосквеФутболисты «Локомотива» Александр Самедов, Николай Поярков и Святослав Мурадов посетили гимназию в Москве.Касаев - лучший игрок «Локомотива» в сентябреБолельщики «Локомотива» признали полузащитника Алана Касаева лучшим игроком команды в сентябре.Кирилл Котов: «Локо» платит Денисову 1,5 млн евро, «Динамо» - 2,5Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов ответил на вопрос, дорого ли клубу обходится аренда полузащитника «Динамо» Игоря Денисова.«Локомотив» предлагал Жемалетдинову миллион рублей в месяц, но «Рубин» давал большеБывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов прокомментировал ситуацию с уходом в «Рубин» нападающего клуба Рифата Жемалетдинова.Илья Геркус: Нужно разгрузить мозгиИлья Геркус: Нужно разгрузить мозгиПрезидент «Локомотива» ответил на вопросы «Советского спорта».Саркисян будет ведущими на встрече «Локомотива» с болельщиками, Стогниенко прокомментирует ее на клубном ТВОб этом стало известно Sovsport.ru.Жозе Маурисио: Есть нюансы, которые мешают мне выступать за сборную РоссииБразильский полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио рассказал о том, почему он не может играть за сборную России.Сергей Павлов: Мы в той же ситуации, что и «Локомотив»На открытой тренировке перед матчем «Локомотив» - «Арсенал» главный тренер туляков Сергей Павлов поделился мнением о предстоящем сопернике.Роман Широков: Я особо не переживал, закончив с футболомЭкс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, как принял решение завершить футбольную карьеру.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасоввсе новости

Cпецпредложение