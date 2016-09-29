Дмитрий Тарасов: В январе начну работать в общей группе
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, получивший травму в товарищеском матче Турция – Россия (0:0), рассказал, когда начнет тренироваться с командой.
«Восстановление идет по плану. Планирую, что в январе на сборах начну работать в общей группе», – приводит слова Тарасова официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел на клубном уровне 3 матча, не отметившись голевыми действиями на поле.
Ранее сообщалось, что из-за разрыва передней крестообразной связки игрок пропустит около шести месяцев.
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