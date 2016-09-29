Дмитрий Тарасов: В январе начну работать в общей группе

Александр Мостовой: Если бы Головин вошел в пятерку лучших – другое дело, а так не стоит обращать внимания

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал попадание полузащитника ЦСКА Александра Головина в список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе.