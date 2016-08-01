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Кевин Гарнетт может войти в тренерский штаб «Кливленда»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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Главный тренер действующего чемпиона НБА «Кливленд Кавальерз» Тайрон Лью намерен пригласить в свой штаб форварда Кевина Гарнетта, объявившего а завершении карьеры игрока.

- Я уже говорил с Кевином об этом. Знаю, что его жена подталкивает его к такому решению, пытаясь убедить его начать тренировать, но он говорит, что пока не готов. У меня точно найдется место в штабе, если он все же захочет стать тренером, - цитирует Лью портал Ohio.com.

Кевин Гарнетт объявил об уходе из большого спорта на прошлой неделе.

Он признавался самым ценным игроком регулярного сезона (2004), лучшим оборонительным игроком (2008), 15 раз участвовал в Матчах всех звезд.

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