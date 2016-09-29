Франческо Тотти: Сейчас чувствую себя лучше, чем в 25
Капитан «Ромы» Франческо Тотти заявил о том, что он по-прежнему находится в прекрасной форме.
- Мы довольны игрой, сегодня было важно продемонстрировать всем уровень нашей команды. Это был достойный ответ на последние неудачи команды.
Этого хотят болельщики, тренер и сами игроки – показать, что мы сильны и едины. Я рад, что фанаты признали меня лучшим игроком матча. Но самое главное, что мы смогли добиться поставленной цели. В первом тайме я пошутил, что не чувствовал себя так хорошо даже в 25 лет. И это правда – я в хорошей форме, а мои ноги не болят даже после 90 минут на поле, - заявил Тотти.
В четверг «Рома» переиграла «Астру» со счетом 4:0 в матче группового раунда Лиги Европы.
На этой неделе Франческо Тотти исполнилось 40 лет.
Матч
Голы
Строотман 15 (1:0). Фацио 45 (2:0). Фабрисио 47 (3:0 - автогол). Салах 55 (4:0).
Состав
Рома: Алисон, Бруно Перес, Манолас, Фацио, Жуан, Салах, Паредес, Строотман, Тотти, Перотти, Итурбе
Астра: Лунг, Алвеш, Фабрисио, Лазич, Жуниор, Сэпунару, Тейшейра, Сэто, Мансали, Никоаре, Алибек
Судья:
Алияр Агаев (Азербайджан)
Место и дата
29 сентября 22:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция