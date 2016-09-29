Франческо Тотти: Сейчас чувствую себя лучше, чем в 25

Капитан «Ромы» Франческо Тотти заявил о том, что он по-прежнему находится в прекрасной форме.

- Мы довольны игрой, сегодня было важно продемонстрировать всем уровень нашей команды. Это был достойный ответ на последние неудачи команды.

Этого хотят болельщики, тренер и сами игроки – показать, что мы сильны и едины. Я рад, что фанаты признали меня лучшим игроком матча. Но самое главное, что мы смогли добиться поставленной цели. В первом тайме я пошутил, что не чувствовал себя так хорошо даже в 25 лет. И это правда – я в хорошей форме, а мои ноги не болят даже после 90 минут на поле, - заявил Тотти.

В четверг «Рома» переиграла «Астру» со счетом 4:0 в матче группового раунда Лиги Европы.

На этой неделе Франческо Тотти исполнилось 40 лет.