Ричард Паунд: Мы видим срежиссированную попытку отвлечь внимание от проблем России с допингом

Бывший глава WADA Ричард Паунд прокомментировал слова члена исполкома МОК Сергея Бубки и президента НОК Аргентины Херардо Вертхейена, подвергших критике деятельность Всемирного антидопингового агентства.

- Мне это кажется срежиссированной попыткой отвлечь внимание от России и проблем этой страны с допингом. Вертхейн и Бубка совершенно ничего не знают о работе антидопинговой системы. У нас не было полномочий проводить расследования до изменения антидопингового кодекса в 2015 году. С тех пор мы провели расследования под моим руководством и под руководством Ричарда Макларена, - заявил Паунд.

Сергей Бубка ранее заявил, что деятельность WADA привела к потере доверия к агентству со стороны «чистых» спортсменов. А Херардо Вертхейен призвал «встряхнуть» агентство, чтобы оно заработало более эффективно.

