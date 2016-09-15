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Ричард Паунд: Мы видим срежиссированную попытку отвлечь внимание от проблем России с допингом

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

Бывший глава WADA Ричард Паунд прокомментировал слова члена исполкома МОК Сергея Бубки и президента НОК Аргентины Херардо Вертхейена, подвергших критике деятельность Всемирного антидопингового агентства. 

- Мне это кажется срежиссированной попыткой отвлечь внимание от России и проблем этой страны с допингом. Вертхейн и Бубка совершенно ничего не знают о работе антидопинговой системы. У нас не было полномочий проводить расследования до изменения антидопингового кодекса в 2015 году. С тех пор мы провели расследования под моим руководством и под руководством Ричарда Макларена, - заявил Паунд.

Сергей Бубка ранее заявил, что деятельность WADA привела к потере доверия к агентству со стороны «чистых» спортсменов. А Херардо Вертхейен призвал «встряхнуть» агентство, чтобы оно заработало более эффективно.

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