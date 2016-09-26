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Тренера «Саутгемптона» подозревают в коррупции

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  The TelegraphКомментарии

Помощник главного тренера «Саутгемптона» Эрик Блэк стал новым фигурантом антикоррупционного расследования британского издания The Telegraph.

По данным источника, Блэк согласился за определенную сумму убедить коллегу из другого клуба передать подставной компании информацию о некоторых футболистах в обход правил Футбольной ассоциации Англии.

«Саутгемптон» уже отреагировал на эту информацию, сообщив о готовности помочь расследованию.

Напомним, коррупционный скандал в английском футболе уже привел к отставке главного тренера национальной сборной Сэма Эллардайса.

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