Сборная Канады обыграла Европу и завоевала Кубок мира
Сборная Канады выиграла второй финальный матч у команды Европы со счетом 2:1 и выиграла Кубок мира-2016.
Напомним, в первой игре финала подопечные Майка Бэбкока взяли верх со счетом 3:1.
Сегодняшняя игра складывалась для родоначальников хоккея очень нелегко. В первом периоде счет открыл удачно подключившийся к атаке защитник «Бостона» Здено Хара.
Долгое время сборная Европы имела преимущество как на точке вбрасывания, так и в силовой борьбе. Несколько раз канадцев выручил голкипер Кэри Прайс.
Но в концовке встречи «кленовым листьям» удалось переломить ход борьбы. Патрис Бержерон удачно подставил клюшку под бросок Брента Бернса, а на последней минуте основного времени автор дубля в ворота сборной России Брэд Маршанд в меньшинстве забросил победную шайбу, получив передачу от Джонатана Тэйвза.
The World Cup-winner. #WCH2016 pic.twitter.com/1WlDYTxAgd— #WCH2016 (@NHL) 30 сентября 2016 г.
Таким образом, канадцы выиграли все 6 матчей на Кубке мире-2016 и защитили титул, завоеванный в 2004 году.
TEAM CANADA ARE WORLD CUP OF HOCKEY CHAMPIONS! #WCH2016 pic.twitter.com/aAiWS2jj36— #WCH2016 (@NHL) 30 сентября 2016 г.
Матч
Европа - Канада - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Хара (Нильсен, Секера), 6:26 (1:0). Бержерон (Бернс, Кросби), 57:07 (1:1 - бол.). Маршанд (Тэйвс, Петранжело), 59:16 (1:2 - мен.).
Место и дата
30 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция