Сборная Канады обыграла Европу и завоевала Кубок мира

Сборная Канады выиграла второй финальный матч у команды Европы со счетом 2:1 и выиграла Кубок мира-2016.

Напомним, в первой игре финала подопечные Майка Бэбкока взяли верх со счетом 3:1.

Сегодняшняя игра складывалась для родоначальников хоккея очень нелегко. В первом периоде счет открыл удачно подключившийся к атаке защитник «Бостона» Здено Хара.

Долгое время сборная Европы имела преимущество как на точке вбрасывания, так и в силовой борьбе. Несколько раз канадцев выручил голкипер Кэри Прайс.

Но в концовке встречи «кленовым листьям» удалось переломить ход борьбы. Патрис Бержерон удачно подставил клюшку под бросок Брента Бернса, а на последней минуте основного времени автор дубля в ворота сборной России Брэд Маршанд в меньшинстве забросил победную шайбу, получив передачу от Джонатана Тэйвза.

Таким образом, канадцы выиграли все 6 матчей на Кубке мире-2016 и защитили титул, завоеванный в 2004 году.







