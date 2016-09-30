Майкл Оуэн: Ибрагимович просто стоит на поле
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн подверг критике действия на поле нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича.
- То, как он двигается, меня разочаровывает. Как правило, он просто стоит. Но рост Ибрагимовича позволяет это нивелировать. В матче с «Зарей» он почти не двигался. Златан все чаще просто стоит на дальней штанге и караулит мяч. Сегодня было несколько прострелов, но он все время находился в одном и том же положении, - заявил Оуэн.
Напомним, по окончании сезона-2015/16 Златан Ибрагимович покинул «ПСЖ» и подписал с «Манчестер Юнайтед» однолетний контракт.
Матч
Манчестер Юнайтед - Заря - 1:0 (0:0)
Голы
Ибрагимович 69 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Рохо, Смоллинг, Фосу-Менса (Марсьяль, 73), Байи, Лингард (Руни, 67), Мата (Янг, 72), Феллайни, Погба, Ибрагимович, Рэшфорд
Заря: Шевченко, Форстер, Сиваков, Соболь, Каменюка, Чайковский (Гордиенко, 80), Караваев, Гречишкин, Петряк, Любенович (Липартия, 76), Кулач (Паулиньо, 58)
Предупреждения:
Судья:
Орель Гринфилд (Израиль)
Место и дата
29 сентября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция