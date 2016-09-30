Майкл Оуэн: Ибрагимович просто стоит на поле

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн подверг критике действия на поле нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича.

- То, как он двигается, меня разочаровывает. Как правило, он просто стоит. Но рост Ибрагимовича позволяет это нивелировать. В матче с «Зарей» он почти не двигался. Златан все чаще просто стоит на дальней штанге и караулит мяч. Сегодня было несколько прострелов, но он все время находился в одном и том же положении, - заявил Оуэн.

Напомним, по окончании сезона-2015/16 Златан Ибрагимович покинул «ПСЖ» и подписал с «Манчестер Юнайтед» однолетний контракт.