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Кросби признан самым ценным игроком Кубка мира

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Капитан сборной Канады Сидни Кросби назван самым ценным игроком Кубка мира-2016, завершившегося сегодня в Торонто.

29-летний Кросби стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 10 очков (3+7) в шести проведенных матчей.

Сегодня, во второй игре финала с командой Европы, нападающий «Питтсбурга» отметился результативной передачей.

Канадцы выиграли все 6 матчей на Кубке мире-2016 и защитили титул, завоеванный в 2004 году.

Матч

Европа - Канада - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы:

Хара (Нильсен, Секера), 6:26 (1:0). Бержерон (Бернс, Кросби), 57:07 (1:1 - бол.). Маршанд (Тэйвс, Петранжело), 59:16 (1:2 - мен.).

Место и дата

30 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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