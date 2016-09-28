Кросби признан самым ценным игроком Кубка мира
Капитан сборной Канады Сидни Кросби назван самым ценным игроком Кубка мира-2016, завершившегося сегодня в Торонто.
29-летний Кросби стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 10 очков (3+7) в шести проведенных матчей.
Congratulations to Sidney Crosby on winning #WCH2016 MVP! pic.twitter.com/YvMvjXQBQ9— Team Canada Men (@HC_Men) 30 сентября 2016 г.
Сегодня, во второй игре финала с командой Европы, нападающий «Питтсбурга» отметился результативной передачей.
Канадцы выиграли все 6 матчей на Кубке мире-2016 и защитили титул, завоеванный в 2004 году.
Матч
Европа - Канада - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Хара (Нильсен, Секера), 6:26 (1:0). Бержерон (Бернс, Кросби), 57:07 (1:1 - бол.). Маршанд (Тэйвс, Петранжело), 59:16 (1:2 - мен.).
Место и дата
30 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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