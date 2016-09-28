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Торнтон и Боумистер завоевали Кубок мира по второй раз

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Два игрока сборной Канады сегодня стали двукратными победителями Кубка мира.

В 2004 году трофей в составе «кленовых листьев» завоевали центрфорвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон и защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер.

Сегодня они стали обладателями Кубка мира во второй раз.

Напомним, во втором матче финала сборная Канады одержала волевую победу над командой Европы со счетом 2:1.

Матч

Европа - Канада - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы:

Хара (Нильсен, Секера), 6:26 (1:0). Бержерон (Бернс, Кросби), 57:07 (1:1 - бол.). Маршанд (Тэйвс, Петранжело), 59:16 (1:2 - мен.).

Место и дата

30 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция


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