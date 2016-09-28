Торнтон и Боумистер завоевали Кубок мира по второй раз

Два игрока сборной Канады сегодня стали двукратными победителями Кубка мира.

В 2004 году трофей в составе «кленовых листьев» завоевали центрфорвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон и защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер.

Сегодня они стали обладателями Кубка мира во второй раз.

Напомним, во втором матче финала сборная Канады одержала волевую победу над командой Европы со счетом 2:1.