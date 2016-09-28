Торнтон и Боумистер завоевали Кубок мира по второй раз
Два игрока сборной Канады сегодня стали двукратными победителями Кубка мира.
В 2004 году трофей в составе «кленовых листьев» завоевали центрфорвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон и защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер.
Сегодня они стали обладателями Кубка мира во второй раз.
Напомним, во втором матче финала сборная Канады одержала волевую победу над командой Европы со счетом 2:1.
Матч
Европа - Канада - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Хара (Нильсен, Секера), 6:26 (1:0). Бержерон (Бернс, Кросби), 57:07 (1:1 - бол.). Маршанд (Тэйвс, Петранжело), 59:16 (1:2 - мен.).
Место и дата
30 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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