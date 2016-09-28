Джонатан Тэйвз: Это было тяжелая игра против достойного соперника, у Канады было не так много шансов

Центрфорвард «Чикаго» и сборной Канады Джонатан Тэйвз подвел итоги завершившегося в Торонто Кубка мира-2016.

- Конечно, многое решил наш первый гол, когда нам удалось сравнять счет за три минуты до конца. У нас не было так уж много шансов по ходу встречи, но парни сработали великолепно в концовке. Это была тяжелая игра против достойного соперника. Когда у вас есть опыт, желание и возможности, подобные успехи случаются. Я был частью особенной команды сегодня и последние две недели на Кубке мира, - рассказал Тэйвз.

Напомним, во втором финальном матче Кубка мира канадцы обыграли сборную Европы со счетом 2:1.

Джонатан Тэйвз - трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион, а также чемпион мира на взрослом и молодежном уровнях.