Джонатан Тэйвз: Это было тяжелая игра против достойного соперника, у Канады было не так много шансов
Центрфорвард «Чикаго» и сборной Канады Джонатан Тэйвз подвел итоги завершившегося в Торонто Кубка мира-2016.
- Конечно, многое решил наш первый гол, когда нам удалось сравнять счет за три минуты до конца. У нас не было так уж много шансов по ходу встречи, но парни сработали великолепно в концовке. Это была тяжелая игра против достойного соперника. Когда у вас есть опыт, желание и возможности, подобные успехи случаются. Я был частью особенной команды сегодня и последние две недели на Кубке мира, - рассказал Тэйвз.
Напомним, во втором финальном матче Кубка мира канадцы обыграли сборную Европы со счетом 2:1.
Джонатан Тэйвз - трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион, а также чемпион мира на взрослом и молодежном уровнях.
Матч
Европа - Канада - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Хара (Нильсен, Секера), 6:26 (1:0). Бержерон (Бернс, Кросби), 57:07 (1:1 - бол.). Маршанд (Тэйвс, Петранжело), 59:16 (1:2 - мен.).
Место и дата
30 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция