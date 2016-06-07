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Председатель Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов: Спорт помогает в работе

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

29 сентября, гала-матч по хоккею открыл спортивную программу Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». Сборная участников форума одержала победу над командой Ночной хоккейной лиги со счетом 5:4.

Председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов, сыгравший за сборную форума, отметил, что все участники получили удовольствие от игры.
- Я очень люблю хоккей, но к сожалению играть получается не часто. Поэтому с удовольствием принял приглашение. Всегда надо настраиваться на победу, но сегодня все участники получили позитивные эмоции.
Он также отметил, что спорт помогает в работе.
- Здорово, что спортивная программа стала частью экономических форумов. Спорт сейчас популярен. Он помогает в работе - поднимает настроение, а значит и дело спорится. И наш руководитель даёт в этом пример, - подчеркнул председатель Пенсионного фонда РФ.
1 октября в рамках спортивной программы Международного инвестиционного форума «Сочи»-2016 также пройдут забег по трассе Формулы-1, турнир по теннису и Сочинские корпоративные игры.

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