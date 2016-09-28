Анже Копитар: Не стоит говорить вслух то, о чем я подумал, направляясь на скамейку штрафников

Капитан сборной Европы на Кубке мира-2016 Анже Копитар раздосадован тем, что его удаление позволило канадцам сравнять счет во втором финальном матче турнира.

- Это был прекрасный месяц, мы можем гордиться той работой, которую проделали. Никто не верил, что мы даже из группы сможем выйти, а мы достойно бились с Канадой в финале. Уверен, своей игрой мы оставили след в истории мирового хоккея.

Не думаю, что стоит вслух произносить то, о чем я думал, направляясь на скамейку штрафников. Это было ужасно, - заявил словенец.

Напомним, Анже Копитар - двукратный обладатель Кубка мира в составе «Лос-Анджелеса».

Во втором финальном матче Кубка мира канадцы обыграли сборную Европы со счетом 2:1 и завоевали трофей.