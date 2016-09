Росберг стал лучшим в первой практике на Гран-при Сингапура, у Квята - 11-е время

Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на городской трассе в Сингапуре.

Росберг почти на полсекунды опередил своего партнера по команде и соперника в борьбе за чемпионский титул Льюиса Хэмилтона. Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-й результат.

Гонка в Сингапуре состоится в ближайшее воскресенье.

Первая сессия свободных заездов



1. Нико Росберг Mercedes AMG F1 1:35.227

2. Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1 1:35.721 +0.494

3. Кими Райкконен Scuderia Ferrari 1:36.315 +1.088

4. Себастьян Феттель Scuderia Ferrari 1:36.331 +1.104

5. Фернандо Алонсо McLaren 1:36.510 +1.283

6. Даниэль Риккардо Red Bull Racing 1:36.753 +1.526

7. Макс Ферстаппен Red Bull Racing 1:36.973 +1.746

8. Нико Хюлькенберг Force India 1:37.513 +2.286

9. Серхио Перес Force India 1:37.601 +2.374

10. Дженсон Баттон McLaren 1:37.613 +2.386

11. Даниил Квят Scuderia Toro Rosso 1:37.847 +2.620

12. Валттери Боттас Williams 1:37.861 +2.634

13. Ромен Грожан Haas 1:37.921 +2.694

14. Эстебан Гутьеррес Haas 1:37.921 +2.694

15. Карлос Сайнс-младший Scuderia Toro Rosso 1:38.055 +2.828

16. Фелипе Наср Sauber 1:38.184 +2.957

17.] Маркус Эрикссон Sauber 1:38.313 +3.086

18. Фелипе Масса Williams 1:38.339 +3.112

19. Джолион Палмер Renault Sport F1 1:39.148 +3.921

20. Эстебан Окон Manor 1:40.036 +4.809

21. Паскаль Верляйн Manor 1:40.627 +5.400

22. Кевин Магнуссен Renault Sport F1 Без времени

