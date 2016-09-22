Росберг стал лучшим в первой практике на Гран-при Сингапура, у Квята - 11-е время
Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на городской трассе в Сингапуре.
Росберг почти на полсекунды опередил своего партнера по команде и соперника в борьбе за чемпионский титул Льюиса Хэмилтона. Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-й результат.
Гонка в Сингапуре состоится в ближайшее воскресенье.
Первая сессия свободных заездов
1. Нико Росберг Mercedes AMG F1 1:35.227
2. Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1 1:35.721 +0.494
3. Кими Райкконен Scuderia Ferrari 1:36.315 +1.088
4. Себастьян Феттель Scuderia Ferrari 1:36.331 +1.104
5. Фернандо Алонсо McLaren 1:36.510 +1.283
6. Даниэль Риккардо Red Bull Racing 1:36.753 +1.526
7. Макс Ферстаппен Red Bull Racing 1:36.973 +1.746
8. Нико Хюлькенберг Force India 1:37.513 +2.286
9. Серхио Перес Force India 1:37.601 +2.374
10. Дженсон Баттон McLaren 1:37.613 +2.386
11. Даниил Квят Scuderia Toro Rosso 1:37.847 +2.620
12. Валттери Боттас Williams 1:37.861 +2.634
13. Ромен Грожан Haas 1:37.921 +2.694
14. Эстебан Гутьеррес Haas 1:37.921 +2.694
15. Карлос Сайнс-младший Scuderia Toro Rosso 1:38.055 +2.828
16. Фелипе Наср Sauber 1:38.184 +2.957
17.] Маркус Эрикссон Sauber 1:38.313 +3.086
18. Фелипе Масса Williams 1:38.339 +3.112
19. Джолион Палмер Renault Sport F1 1:39.148 +3.921
20. Эстебан Окон Manor 1:40.036 +4.809
21. Паскаль Верляйн Manor 1:40.627 +5.400
22. Кевин Магнуссен Renault Sport F1 Без времени
PROVISIONAL CLASSIFICATION: END OF #FP1— Formula 1 (@F1) 30 сентября 2016 г.
ROS top of the pile as both McLarens make the top ten at Sepang#MalaysiaGP 🇲🇾 pic.twitter.com/GMRSmugW9f