Сидни Кросби: Надеюсь, что все вопросы решатся и я смогу сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане
Капитан «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби надеется принять участие в олимпийском хоккейном турнире 2018 года.
- Я два раза принимал участие в Олимпиадах, и это был невероятный опыт, невероятный хоккей. Не собираюсь никого склонять к какой-то точке зрения, но за себя могу сказать, что представлять свою страну в турнирах с участием всех сильнейших – это что-то особенное для каждого хоккеиста. И я надеюсь, что смогу сыграть и на следующей Олимпиаде, что мы решим все вопросы, - заявил Кросби.
Напомним, Сидни Кросби стал лучшим бомбардиром (10 очков) и самым ценным игроком Кубка мира-2016.
За карьеру он дважды побеждал на Олимпийских играх в составе сборной Канады: в 2010 году в Ванкувере и в 2014 г. в Сочи.
One more for the collection. #WCH2016 pic.twitter.com/Mp8KA30u3E— #WCH2016 (@NHL) 30 сентября 2016 г.
Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Пока неизвестно, примут ли в ней участие игроки НХЛ. Ранее капитан сборной России Александр Овечкин заявил о том, что он приедет на Игры, даже если лига примет отрицательное решение.
Матч
Европа - Канада - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Хара (Нильсен, Секера), 6:26 (1:0). Бержерон (Бернс, Кросби), 57:07 (1:1 - бол.). Маршанд (Тэйвс, Петранжело), 59:16 (1:2 - мен.).
Место и дата
30 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция