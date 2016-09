Сидни Кросби: Надеюсь, что все вопросы решатся и я смогу сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане

Капитан «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби надеется принять участие в олимпийском хоккейном турнире 2018 года.

- Я два раза принимал участие в Олимпиадах, и это был невероятный опыт, невероятный хоккей. Не собираюсь никого склонять к какой-то точке зрения, но за себя могу сказать, что представлять свою страну в турнирах с участием всех сильнейших – это что-то особенное для каждого хоккеиста. И я надеюсь, что смогу сыграть и на следующей Олимпиаде, что мы решим все вопросы, - заявил Кросби.

Напомним, Сидни Кросби стал лучшим бомбардиром (10 очков) и самым ценным игроком Кубка мира-2016.

За карьеру он дважды побеждал на Олимпийских играх в составе сборной Канады: в 2010 году в Ванкувере и в 2014 г. в Сочи.

