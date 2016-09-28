Ральф Крюгер: Очень больно, что мы проиграли матч на последних минутах
Главный тренер сборной Европы Марк Крюгер расстроен поражением своей команды во втором финальном матче Кубка мира-2016.
Конечно, очень больно, что мы проиграли матч на последних минутах, но если посмотреть в общем, то мы играли восхитительно, это был наш лучший матч - лучший матч, который кто-либо провел на турнире против канадцев.
Мы можем гордиться тем, как провели этот турнир, в нашу команду мало кто верил, а мы продолжали удивлять матч за матчем. Уверен, что этот сентябрь займет особое место в памяти каждого игрока команды, - заявил Крюгер.
Напомним, сборная Канады сегодня одержала волевую победу над европейцами со счетом 2:1. На последней минуте основного времени матча победную шайбу в меньшинстве забросил Брэд Маршанд. В первой финальной игре сильнее также оказались канадцы (3:1).
Матч
Европа - Канада - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Хара (Нильсен, Секера), 6:26 (1:0). Бержерон (Бернс, Кросби), 57:07 (1:1 - бол.). Маршанд (Тэйвс, Петранжело), 59:16 (1:2 - мен.).
Место и дата
30 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция