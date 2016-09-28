Ральф Крюгер: Очень больно, что мы проиграли матч на последних минутах

Главный тренер сборной Европы Марк Крюгер расстроен поражением своей команды во втором финальном матче Кубка мира-2016.

Конечно, очень больно, что мы проиграли матч на последних минутах, но если посмотреть в общем, то мы играли восхитительно, это был наш лучший матч - лучший матч, который кто-либо провел на турнире против канадцев.

Мы можем гордиться тем, как провели этот турнир, в нашу команду мало кто верил, а мы продолжали удивлять матч за матчем. Уверен, что этот сентябрь займет особое место в памяти каждого игрока команды, - заявил Крюгер.

Напомним, сборная Канады сегодня одержала волевую победу над европейцами со счетом 2:1. На последней минуте основного времени матча победную шайбу в меньшинстве забросил Брэд Маршанд. В первой финальной игре сильнее также оказались канадцы (3:1).