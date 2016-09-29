Майк Бэбкок: Успех сборной Канады - предвестник будущих побед «Торонто»

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок подвел итоги Кубка мира-2016, завершившегося сегодня в Торонто.

- Игроки верили в процесс, верили, что добьются своего, и это дало результат. Только так и можно достичь цели: нужно верить в то, что ты делаешь. Это большая победа для всех нас, и знаете что? Это только предвестник того, что произойдет с «Торонто», это предвестник будущих побед. Мы сделали это со сборной, теперь нужно сделать это с «Торонто», - заявил Бэбкок.

Напомним, с лета 2015 года Майк Бэбкок работает с «Торонто».

Сборная Канады одержала волевую победу во втором финальном матче с командой Европы и завоевала Кубок мира.