Майк Бэбкок: Успех сборной Канады - предвестник будущих побед «Торонто»
Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок подвел итоги Кубка мира-2016, завершившегося сегодня в Торонто.
- Игроки верили в процесс, верили, что добьются своего, и это дало результат. Только так и можно достичь цели: нужно верить в то, что ты делаешь. Это большая победа для всех нас, и знаете что? Это только предвестник того, что произойдет с «Торонто», это предвестник будущих побед. Мы сделали это со сборной, теперь нужно сделать это с «Торонто», - заявил Бэбкок.
Напомним, с лета 2015 года Майк Бэбкок работает с «Торонто».
Сборная Канады одержала волевую победу во втором финальном матче с командой Европы и завоевала Кубок мира.
Матч
Европа - Канада - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Хара (Нильсен, Секера), 6:26 (1:0). Бержерон (Бернс, Кросби), 57:07 (1:1 - бол.). Маршанд (Тэйвс, Петранжело), 59:16 (1:2 - мен.).
Место и дата
30 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция