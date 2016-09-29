Кэри Прайс: Думал, сегодня моя победная серия в сборной Канады прервется

Голкипер «Монреаля» и сборной Канады Кэри Прайс признал, что победа над сборной Европы в финале Кубка мира далась его команде нелегко.

- Открыли ли в раздевалке шампанское? Конечно. Это был очень интересный и непростой турнир. В финале мы немного не выдержали давления и сыграли не так, как все рассчитывали, но все равно смогли одержать победу. Маршанд, убежавший в решающую контратаку, обладает хорошей скоростью, мы очень благодарны ему.

Сборная Европы играла очень здорово, действовала по системе, но у нас великолепный коллектив, который имеет много побед в своем послужном списке. Я одержал 16 побед в 16 матчах за сборную Канады? Откровенно говоря, я думал, что сегодня эта серия прервется, но спасибо парням, вытащили этот матч. Сколько дней отдыха даст мне теперь «Монреаль»? Надеюсь, что неделю, - рассказал Прайс.

Напомним, Кэри Прайс был основным вратарем сборной Канады и на олимпийском турнире 2014 года в Сочи. Он не проиграл ни одного официального в матче в составе национальной команды.