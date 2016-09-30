Руководство «Краснодара» предложит Шалимову пост главного тренера

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов в ближайшее время официально может быть утвержден в качестве главного тренера.

- Работой Шалимова в клубе все очень довольны, - рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. - Руководство видит, что футболисты хорошо восприняли его назначение на пост и.о. главного тренера. Тренировочный процесс улучшился, игроки пытаются доказать новому наставнику свою состоятельность. На данный момент клуб не ищет нового тренера и готов дать Шалимову шанс. Все понимают, что ему нужно время. Руководству «Краснодара» нравится тот футбол, который проповедует российский специалист. Велика вероятность, что в ближайшее время приставка «и.о.» будет убрана и Шалимов будет утвержден в должности главного тренера официально.

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг не стал комментировать данную информацию, сославшись на занятость.

Напомним, что 13 сентября в отставку ушел главный тренер «Краснодара» Олег Кононов, после чего Шалимов был назначен исполняющим обязанности главного тренера. После восьми туров «быки» занимают шестое место в чемпионате России, имея в своем активе 12 очков. Вчера «Краснодар» одержал победу над «Ниццой» в Лиге Европы и набрал шесть очков после двух туров.