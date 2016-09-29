Брэд Маршанд: Странно вспоминать, что еще три недели назад канадские фанаты меня освистывали

Нападающий «Бостона» и сборной Канады Брэд Маршанд поделился эмоциями после победы национальной команды в финале Кубка мира-2016.

- Для меня большой честью было уже само попадание на Кубок мира, когда меня поставили в тройку к Кросби и Бержерону – это было что-то невероятное. На этом турнире сбылась моя мечта, я буду хранить в памяти каждую секунду этого сентября. Действительно сейчас даже странно вспоминать, что еще три недели назад болельщики сборной Канады освистывали меня в Оттаве во время выставочной игры с американцами, - рассказал Маршанд.

Брэд Маршанд стал лучшим снайпером Кубка мира-2016. Он забросил 5 шайб на турнире. Две из них - в ворота сборной России в полуфинале.

А сегодня его бросок на последней минуте основного времени матча с командой Европы принес «кленовым листьям» трофей.