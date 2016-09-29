Брэд Маршанд: Странно вспоминать, что еще три недели назад канадские фанаты меня освистывали
Нападающий «Бостона» и сборной Канады Брэд Маршанд поделился эмоциями после победы национальной команды в финале Кубка мира-2016.
- Для меня большой честью было уже само попадание на Кубок мира, когда меня поставили в тройку к Кросби и Бержерону – это было что-то невероятное. На этом турнире сбылась моя мечта, я буду хранить в памяти каждую секунду этого сентября. Действительно сейчас даже странно вспоминать, что еще три недели назад болельщики сборной Канады освистывали меня в Оттаве во время выставочной игры с американцами, - рассказал Маршанд.
Брэд Маршанд стал лучшим снайпером Кубка мира-2016. Он забросил 5 шайб на турнире. Две из них - в ворота сборной России в полуфинале.
А сегодня его бросок на последней минуте основного времени матча с командой Европы принес «кленовым листьям» трофей.
Матч
Европа - Канада - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Хара (Нильсен, Секера), 6:26 (1:0). Бержерон (Бернс, Кросби), 57:07 (1:1 - бол.). Маршанд (Тэйвс, Петранжело), 59:16 (1:2 - мен.).
Место и дата
30 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция