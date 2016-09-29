Евгений Левченко: У «Ростова» чуть меньше шансов на третье место, чем у ПСВ

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничейный результат в матче группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ (2:2).

- В группе с «Атлетико» и «Баварией» пробиться выше третьего место будет крайне сложно, а потому вся борьба между ПСВ и «Ростовом» должна будет решиться в очном противостоянии.

У «Ростова» чуть меньше шансов на третье место, чем у ПСВ. Но эта команда уже доказала, что может показывать достойный результат. На поражение от «Баварии» (0:5) не стоит обращать много внимания., - цитирует Левченко «Спорт день за днем».

«Ростов» сыграл вничью с ПСВ во втором матче группового раунда Лиги чемпионов. После двух туров в активе «Атлетико» шесть очков, у «Баварии» - три, у ПСВ и «Ростова» - по одному. 19 октября вице-чемпионы России сыграют на своем поле с мадридским «Атлетико», а ПСВ в тот же день сразится в Мюнхене с «Баварией».