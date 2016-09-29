Патрис Бержерон: Сборная Европы играла грамотно на протяжении всего матча

Центрфорвард сборной Канады Патрис Бержерон признал, что его команда не контролировала ход второго финального матча Кубка мира со сборной Европы.

«В эпизоде с первой заброшенной шайбой мне просто удалось удачно подставить клюшку, после чего шайба залетела в ворота. Мы старались побольше наваливаться на ворота соперника, в надежде что результат придет. К счастью, это случилось.

Я испытываю особенные чувства от того, что играл в звене с Маршандом и Кросби. Это был невероятный опыт. Сборная Европы действовала грамотно на протяжении всего матча и большую часть времени это приносило им заслуженное лидерство в счете. В конце концов все сводится к результату, которого мы добились, - рассказал Бержерон.

Напомним, во втором финальном матче Кубка мира канадцы обыграли сборную Европы со счетом 2:1.

Патрис Бержерон - двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира на взрослом и молодежном уровнях, обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостона».







