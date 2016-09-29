Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСибирь0 : 3Металлург
ХоккейЦСКА1 : 2 БАмур
ФутболКраснодар5 : 2Ницца
ФутболАтлетик1 : 0Рапид Вена
ФутболМанчестер Юнайтед1 : 0Заря
ХоккейСпартак3 : 0Автомобилист
ХоккейСКА3 : 0Куньлунь
ФутболЗенит5 : 0Алкмар
ФутболФенербахче1 : 0Фейеноорд
ФутболРома4 : 0Астра
ХоккейЕвропа1 : 2Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия

Патрис Бержерон: Сборная Европы играла грамотно на протяжении всего матча

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Центрфорвард сборной Канады Патрис Бержерон признал, что его команда не контролировала ход второго финального матча Кубка мира со сборной Европы.

«В эпизоде с первой заброшенной шайбой мне просто удалось удачно подставить клюшку, после чего шайба залетела в ворота. Мы старались побольше наваливаться на ворота соперника, в надежде что результат придет. К счастью, это случилось.

Я испытываю особенные чувства от того, что играл в звене с Маршандом и Кросби. Это был невероятный опыт. Сборная Европы действовала грамотно на протяжении всего матча и большую часть времени это приносило им заслуженное лидерство в счете. В конце концов все сводится к результату, которого мы добились, - рассказал Бержерон.

Напомним, во втором финальном матче Кубка мира канадцы обыграли сборную Европы со счетом 2:1.

Патрис Бержерон - двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира на взрослом и молодежном уровнях, обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостона».

Матч

Европа - Канада - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы:

Хара (Нильсен, Секера), 6:26 (1:0). Бержерон (Бернс, Кросби), 57:07 (1:1 - бол.). Маршанд (Тэйвс, Петранжело), 59:16 (1:2 - мен.).

Место и дата

30 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сидни Кросби: Это был крутой сентябрь. А теперь я хочу на Олимпиаду! (видео)Сидни Кросби: Это был крутой сентябрь. А теперь я хочу на Олимпиаду! (видео)Обозреватель Sovsport.ru после победы сборной Канады в финале послушал Сидни Кросби, который собрал все награды мира.Брэд Маршанд: Странно вспоминать, что еще три недели назад канадские фанаты меня освистывалиНападающий «Бостона» и сборной Канады Брэд Маршанд поделился эмоциями после победы национальной команды в финале Кубка мира-2016.Кэри Прайс: Думал, сегодня моя победная серия в сборной Канады прерветсяГолкипер «Монреаля» и сборной Канады Кэри Прайс признал, что победа над сборной Европы в финале Кубка мира далась его команде нелегко.«Видели реакцию Кузнецова, когда он забил Канаде?»«Видели реакцию Кузнецова, когда он забил Канаде?»Легендарный нападающий сборной СССР и ЦСКА Владимир Петров подвел краткие итоги Кубка мира по хоккею.Майк Бэбкок: Успех сборной Канады - предвестник будущих побед «Торонто»Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок подвел итоги Кубка мира-2016, завершившегося сегодня в Торонто.Ральф Крюгер: Очень больно, что мы проиграли матч на последних минутахГлавный тренер сборной Европы Марк Крюгер расстроен поражением своей команды во втором финальном матче Кубка мира-2016.Сидни Кросби: Надеюсь, что все вопросы решатся и я смогу сыграть на Олимпиаде в ПхенчханеКапитан «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби надеется принять участие в олимпийском хоккейном турнире 2018 года.Анже Копитар: Не стоит говорить вслух то, о чем я подумал, направляясь на скамейку штрафниковКапитан сборной Европы на Кубке мира-2016 Анже Копитар раздосадован тем, что его удаление позволило канадцам сравнять счет во втором финальном матче турнира.Джонатан Тэйвз: Это было тяжелая игра против достойного соперника, у Канады было не так много шансовЦентрфорвард «Чикаго» и сборной Канады Джонатан Тэйвз подвел итоги завершившегося в Торонто Кубка мира-2016.Торнтон и Боумистер завоевали Кубок мира по второй разДва игрока сборной Канады сегодня стали двукратными победителями Кубка мира.Кросби признан самым ценным игроком Кубка мираКапитан сборной Канады Сидни Кросби назван самым ценным игроком Кубка мира-2016, завершившегося сегодня в Торонто.И тут Европу укусил Крысенок. Всё о победе Канады в Кубке мира (отчет)И тут Европу укусил Крысенок. Всё о победе Канады в Кубке мира (отчет)«Кленовые листья» обыграли сборную Европы, забив победный гол в меньшинстве. А самым ценным хоккеистом турнира признан Сидни Кросби.Сборная Канады обыграла Европу и завоевала Кубок мираСборная Канады выиграла второй финальный матч у команды Европы со счетом 2:1 и выиграла Кубок мира-2016.Европа – Канада. ОнлайнСегодня в рамках Кубка мира по хоккею команда Канады сыграет со сборной Европы.Илья Ковальчук: На тему Кубка мира с ребятами не общались. Они приехали расстроенными, зачем капать на свежую мозольНападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке мира-2016 в Торонто.«Радулов – отличный игрок. Но главное – то, что у него между ушей»«Радулов – отличный игрок. Но главное – то, что у него между ушей»Корреспондент Sovsport.ru публикует вторую часть интервью с известным североамериканским инсайдером и журналистом Эллиотом Фридманом.Владимир Петров: Россия оказалась заложником регламентаЛегендарный нападающий сборной СССР и ЦСКА Владимир Петров подвел краткие итоги Кубка мира по хоккею.Владимир Петров: Россия сыграла на своем уровнеЛегендарный нападающий сборной СССР и ЦСКА Владимир Петров подвел краткие итоги Кубка мира по хоккею.«Харламов Трофи» в Торонто». Прогулка по Залу хоккейной славы (фото)«Харламов Трофи» в Торонто». Прогулка по Залу хоккейной славы (фото)Мы заглянули в Зал славы, чтобы посмотреть, как в Канаде помнят «Легенду №17» - Валерия Харламова.Илья Воробьев: Кубок мира дал много пищи для размышленийГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев, входивший в тренерский штаб сборной России на Кубке мира, поделился впечатлениями от турнира.

Канада
Канадакалендарьстатистика
Патрис Бержерон
Патрис Бержеронвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение