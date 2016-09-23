Российская теннисистка Евгения Родина вышла в финал квалификации турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона долларов.

В полуфинале квалификации 27-летняя россиянка одержала победу над американкой Самантой Кроуфорд со счетом 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте чуть больше часа.

В финале Родина встретится с победительницей матча Юлия Гергес (Германия) – Сюй Шилинь (Китай). Основная часть турнира пройдет с 1 по 9 октября.

Турнир WTA

Китай

Призовой фонд - $5,424,394

Покрытие - хард

Квалификация

Евгения Родина (Россия) - Саманта Кроуфорд (США) - 6:4, 7:5