Родина вышла в финал квалификации турнира в Пекине
Российская теннисистка Евгения Родина вышла в финал квалификации турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона долларов.
В полуфинале квалификации 27-летняя россиянка одержала победу над американкой Самантой Кроуфорд со счетом 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте чуть больше часа.
В финале Родина встретится с победительницей матча Юлия Гергес (Германия) – Сюй Шилинь (Китай). Основная часть турнира пройдет с 1 по 9 октября.
Турнир WTA
Китай
Призовой фонд - $5,424,394
Покрытие - хард
Квалификация
Евгения Родина (Россия) - Саманта Кроуфорд (США) - 6:4, 7:5
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