Куличкова не смогла пробиться в финал квалификации турнира в Пекине
Россиянка Елизавета Куличкова проиграла в квалификации турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона долларов.
20-летняя россиянка в двух партиях уступила румынке Монике Никулеску со счетом - 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 23 минуты.
В финале Никулеску встретится с победительницей пары Линь Чжу (Китай) – Луиза Чирико (США). Основная часть турнира пройдет с 1 по 9 октября.
Турнир WTA
Китай
Призовой фонд - $5,424,394
Покрытие - хард
Квалификация
Елизавета Куличкова (Россия) - Моника Никулеску (Румыния) - 4:6, 1:6
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