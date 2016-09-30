«Зенит» занимает 15-е место в клубном рейтинге, «Краснодар» поднялся на 10 строчек
После сыгранных на этой неделе еврокубковых матчей произошли изменения в клубном рейтинге УЕФА.
«Зенит» сохраняет 15-е место, а ЦСКА – 50-е. Ощутимого прогресса добились «Краснодар» – плюс 10 позиций (с 76 на 66) и «Ростов» – плюс 11 (с 119 на 108). А «Спартак» потерял одну строчку, опустившись с 97 места на 98.
Клубный рейтинг*
1. «Реал» (Испания) – 148.056
2. «Бавария» (Германия) – 136.928
3. «Барселона» (Испания) – 134.056
4. «Атлетико» (Испания) – 119.056
5. «Ювентус» (Италия) – 112.699
6. ПСЖ (Франция) – 111.399
7. «Боруссия» Д (Германия) – 107.928
8. «Челси» (Англия) – 104.249
9. «Бенфика» (Португалия) – 98.933
10. «Севилья» (Испания) – 98.056
…
15. «Зенит» – 78.266
50. ЦСКА – 36.766
66. «Краснодар» – 27.266
98. «Спартак» – 17.766
108. «Ростов» – 15.766
* указаны российские клубы – участники нынешнего евросезона.