В девяти матчах за «Зенит» Жулиано заработал 14 очков по системе «гол+пас»
Вчера в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» дома разгромил голландский «АЗ Алкмар» – 5:0. Жулиано отметился голом и двумя результативными передачами.
Для Жулиано этот матч стал девятым за «Зенит». За это время он заработал 14 очков по системе «гол+пас» – 8 забитых мячей и 6 голевых передач. По статистике бразилец отличается результативным действием каждые 46 минут.
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0). Жулиано 49 (2:0). Кокорин 58 (3:0). Кришито 66 (4:0 - пен.). Шатов 80 (5:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Кришито, Смольников, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Дзюба (Шатов, 63), Кокорин
Алкмар: Роше, Влаар (Риенстра, 57), Люккассен, Хапс, ван Эйден, Вуйтенс, Соуза (Бель Хассани, 74), ван Оверем, Вегорст (Сьютенс, 27), Льюис, Фрайдей
Предупреждения:
Нету, 11; Хави Гарсия, 22 - Вуйтенс, 79; Льюис, 90
Судья:
Хавьер Эстрада (Испания)
Место и дата
29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция