В 2016 году Смолов забил 27 мячей
Вчера в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» дома разгромил французскую «Ниццу» – 5:2. Первый гол в матче забил Федор Смолов.
В эпизоде с голом Смолов получил травму и не смог продолжить матч. Насколько серьезным оказалось повреждение – пока неизвестно.
Отметим, что этот гол стал для Федора 27 в 36 матчах этого года. 25 мячей нападающий забил за «Краснодар» и 2 – за сборную России.
Матч
Голы
Смолов 23 (1:0). Жоаозиньо 33 (2:0). Балотелли 43 (2:1). Жоаозиньо 64 (3:1 - пен.). Сипрьен 71 (3:2). Ари 86 (4:2). Ари 90 (5:2).
Состав
Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Каборе, Ахмедов (Газинский, 58), Жоаозиньо, Торбинский, Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 74), Смолов (Ари, 29)
Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт (Сипрьен, 66), Данте, Перейра, Сарр, Сери, Эссерик, Бельханда, Козьелло (Вальтер, 79), Балотелли (Плеа, 46)
Предупреждения:
Налдо, 50; Гранквист, 55; Ари, 86 - Сери, 45; Байсс, 63; Кардинале, 69
Судья:
Иван Бебек (Хорватия)
Место и дата
29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция