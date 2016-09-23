Светлана Кузнецова: Я боролась до конца и сохраняла спокойствие в матче с Радванской

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу над полячкой Агнешкой Радванской в четвертьфинале турнира в Ухане.

- Я прибавляла по ходу матча, поэтому добилась победы. Агнешка играла хорошо в первом сете, я же, наоборот, плохо двигалась. Во втором сете я не показала своей лучшей игры, но боролась, пыталась сыграть умно, и мне удалось добиться результата. В третьем сете я собралась и взяла игру под контроль. Я не знаю, сколько очков я спасла, просто старалась играть хорошо и сохранять спокойствие, - цитирует Кузнецову официальный сайт WTA.

Напомним, что Кузнецова победила Радванску со счетом 1:6, 7:6, 6:4. В полуфинале россиянка сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой.