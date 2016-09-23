Светлана Кузнецова: Я боролась до конца и сохраняла спокойствие в матче с Радванской
Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу над полячкой Агнешкой Радванской в четвертьфинале турнира в Ухане.
- Я прибавляла по ходу матча, поэтому добилась победы. Агнешка играла хорошо в первом сете, я же, наоборот, плохо двигалась. Во втором сете я не показала своей лучшей игры, но боролась, пыталась сыграть умно, и мне удалось добиться результата. В третьем сете я собралась и взяла игру под контроль. Я не знаю, сколько очков я спасла, просто старалась играть хорошо и сохранять спокойствие, - цитирует Кузнецову официальный сайт WTA.
Напомним, что Кузнецова победила Радванску со счетом 1:6, 7:6, 6:4. В полуфинале россиянка сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой.
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Радванска А. (Польша) - 1:6, 7:6, 6:4
Место и дата
29 сентября 12:35, , Онлайн-трансляция