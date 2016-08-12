День в истории. Алие Мустафиной - 22

Сегодня исполняется 22 года двукратной олимпийской чемпионке, российской гимнастке Алие Мустафиной.

Мустафина начала заниматься спортивной гимнастикой в возрасте шести лет. Долгие годы тренируется под руководством Александра Александрова.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро Алия завоевала семь медалей: две золотые (обе - в упражнениях на брусьях), две серебряные и три бронзовые.

В 2010 году в Роттердаме уроженка Егорьевска стала абсолютной чемпионкой мира. Всего в ее послужном списке - 11 медалей чемпионатов мира (3-3-5) и 10 - чемпионатов Европы (5-4-3).



Несколько раз гимнастке приходилось прерывать карьеру из-за серьезных травм.









