Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСибирь0 : 3Металлург
ХоккейЦСКА1 : 2 БАмур
ФутболКраснодар5 : 2Ницца
ФутболАтлетик1 : 0Рапид Вена
ФутболМанчестер Юнайтед1 : 0Заря
ХоккейСпартак3 : 0Автомобилист
ХоккейСКА3 : 0Куньлунь
ФутболЗенит5 : 0Алкмар
ФутболФенербахче1 : 0Фейеноорд
ФутболРома4 : 0Астра
ХоккейЕвропа1 : 2Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия

День в истории. Алие Мустафиной - 22

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
День в истории. Алие Мустафиной - 22

Сегодня исполняется 22 года двукратной олимпийской чемпионке, российской гимнастке Алие Мустафиной.

Мустафина начала заниматься спортивной гимнастикой в возрасте шести лет. Долгие годы тренируется под руководством Александра Александрова.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро Алия завоевала семь медалей: две золотые (обе - в упражнениях на брусьях), две серебряные и три бронзовые.

В 2010 году в Роттердаме уроженка Егорьевска стала абсолютной чемпионкой мира. Всего в ее послужном списке - 11 медалей чемпионатов мира (3-3-5) и 10 - чемпионатов Европы (5-4-3).

Несколько раз гимнастке приходилось прерывать карьеру из-за серьезных травм.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алия Мустафина: Еще не осознала, что Олимпиада прошлаДвукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина поделилась впечатлениями от прошедшей в Рио-де-Жанейро Олимпиады.Сергей Шубенков: Мустафина - отличный вариант на роль знаменосца на закрытии ОлимпиадыРоссийский легкоатлет Сергей Шубенков поделился мнением о том, кто должен быть знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.Валентина Родионенко: Второе место гимнастов в команде равносильно победеСтарший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила результаты российских гимнастов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Евгений Гребенкин: Наши гимнастки выступили отлично на ОлимпиадеСтарший тренер женской сборной России по спортивной Гимнастике Евгений Гребенкин оценил выступление спортсменок на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Сергей Старкин: Гимнасты на Олимпиаде сделали все, что хотелиЛичный тренер гимнастов Дениса Аблязина и Алии Мустафиной Сергей Старкин прокомментировал выступление российских гимнастов на Олимпиаде в Рио.Алия Мустафина: Будет ли еще одна Олимпиада? Не знаю, хочу отдохнуть сначалаДвукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина оценила свое выступление на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Алия Мустафина поблагодарила всех за поддержкуАлия Мустафина поблагодарила всех за поддержкуРоссийская гимнастка Алия Мустафина, завоевавшая в воскресенье золото Олимпиады в Рио в упражнении на разновысоких брусьях, поблагодарила за поддержку.Александр Жуков: Чувствовал, что Мустафина выиграет золотую медальПрезидент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что сборная России набирает обороты на ОИ-2016.Это ее Олимпиада. Алия Мустафина выиграла третью медаль в Рио – теперь золотоЭто ее Олимпиада. Алия Мустафина выиграла третью медаль в Рио – теперь золотоРоссиянка Алия Мустафина, выиграв золото в упражнении на брусьях, завоевала на Играх в Рио весь комплект медалей.Алия Мустафина: У меня даже щеки усталиАлия Мустафина: У меня даже щеки усталиАлия Мустафина вновь стала олимпийской чемпионкой – как и в Лондоне-2012 она одержала победу в упражнении на брусьях.Мустафина выиграла свое второе олимпийское золото на брусьяхРоссийская гимнастка Алия Мустафина выиграла соревнования на брусьях в Рио-де-Жанейро.Валентина Родионенко: Мустафина после Рио возьмет двухгодичный перерыв, а потом начнет готовиться к ОИ-2020Старший тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что лидер команды Алия Мустафина после Олимпиады в Рио-де-Жанейро возьмет двухгодичный перерыв, а потом начнет готовиться к Играм 2020 года.Тренер: Без Мустафиной в Рио у сборной России ничего бы не получилосьЛичный тренер Алии Мустафиной Сергей Старкин поделился ожиданиями в преддверии выступления спортсменки на брусьях в рамках ОИ-2016.Медведев поздравил Мустафину и российских шпажисток с олимпийскими медалямиПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских призеров Олимпиады. Он адресовал поздравления гимнастке Алие Мустафиной и женской сборной России по фехтованию на шпаге.«А Фелпсу не стыдно рядом с Гэтлином и Гэем?» Мутко - об Олимпиаде и футболе«А Фелпсу не стыдно рядом с Гэтлином и Гэем?» Мутко - об Олимпиаде и футболеМинистр спорта Виталий Мутко подробно высказался о допинге, стройке стадиона в Петербурге и многом другом. Spb.Sovsport.ru передает главноеКитайская команда по спортивной гимнастике считает, что Мустафиной завысили оценки в многоборьеКитайская команда считает, что бронзовая медаль российской гимнастки в многоборье Алии Мустафиной была завоевана несправедливо.Симона Байлз: Алия – великолепный соперникАмериканская гимнастка Симона Байлз, завоевавшая золото Олимпийских игр в личном многоборье, поделилась впечатлениями от выступления россиянки Алии Мустафиной.Пока вы спали: Ефимова выиграла серебро, Фелпс завоевал 22-е золотоПока вы спали: Ефимова выиграла серебро, Фелпс завоевал 22-е золотоSovsport.ru – о главных событиях ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, которые произошли в ночь на пятницу по московскому времени.Наши герои. Алия МустафинаНаши герои. Алия МустафинаSovsport.ru рассказывает о новом достижении российской гимнастки Алии Мустафиной.Валентина Родионенко: Алия сегодня совершила настоящий подвигСтарший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала результаты личного многоборья на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Алия Мустафина
Алия Мустафинавсе новости

Cпецпредложение