Дмитрий Парфенов: Противостояние «Спартака» и «Зенита» - одно из самых принципиальных в российском чемпионате

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями в преддверии матча девятого тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

- Думаю, что фаворитом предстоящего дерби является «Зенит», - признался «Известиям» Парфенов. - В большей степени это связано с фактором домашнего поля. Не могу дать прогнозов по счету, но то, что игра будет безумно интересной, - факт. Встречаются два лидера турнирной таблицы, которых разделают лишь три очка. К тому же не секрет, что противостояние «Спартака» и «Зенита» - одно из самых принципиальных в российском чемпионате. Накал страстей в матче будет запредельный. С радостью посетил бы эту игру, но в этот день у моей команды матч с «Лучом-Энергией» в ФНЛ.

Матч девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 мск. После восьми туров «Спартак» лидирует в РФПЛ, «Зенит» замыкает тройку в турнирной таблице.