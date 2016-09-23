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Шарапова, сестры Уильямс и Сталлоне купили доли в UFC

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
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Известное издание Wall Street Journal сообщает, что голливудская компания WME-IMG, которая недавно приобрела американскую бойцовскую организацию UFC, продала небольшие доли промоушена звездам спорта и кино.

Как заявил генеральный директор WME-IMG, среди инвесторов есть теннисистки Мария Шарапова, сестры Серена и Венус Уильямс, актеры Сильвестр Сталлоне, Бен Аффлек, Марк Уолберг.

Напомним, что по некоторым данным UFC была куплена за четыре миллиарда долларов.

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