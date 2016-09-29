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«Краснодар» – «Ницца». Жоаозиньо стал лучшим по ударам, Ари – по единоборствам

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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Вчера в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» дома разгромил французскую «Ниццу» – 5:2.

По данным InStat, «Ницца» больше владела мячом – 52% времени против 48%, сделала больше передач – 562 (точность – 88%) против 459 (86%), совершила больше обводок – 36 (удачные – 50%) против 15 (67%). «Краснодар», в свою очередь, превзошел французов по ударам – 14 (9 в створ) против 11 (3), по выигранным единоборствам – 98 против 81 и по удачным отборам мяча – 23 против 11.

Самым бьющим игроком матча стал Жоаозиньо – 6 ударов (4 в створ). Наибольшее количество передач сделал Сери – 75 (точность – 85%). В единоборства чаще всех вступал Ари – 23 (выигранные – 48%). А лучшим в дриблинге стал Рикарду – 7 обводок (2 удачные). Торбинский превзошел всех в отборах мяча – 7 удачных действий.

Матч

Ницца - Лорьян

Место и дата

02 октября 18:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

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