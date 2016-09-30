«Зенит» – «АЗ Алкмар». Жулиано показал лучший результат по ударам, Смольников – по обводкам

Вчера в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» на своем поле разгромил голландский «АЗ Алкмар» – 5:0.

По данным InStat, «Зенит» превзошел голландцев по всем статистическим показателям. По владению мячом – 64% времени против 36%. По ударам по воротам – 15 (7 в створ) против 10 (4). По выигранным единоборствам – 67 против 54. По удачным обводкам – 24 против 10. По количеству и точности передач – 619 (89%) против 385 (83%).

Самым бьющим игроком матча стал Жулиано – 3 удара (2 в створ). Он же отличился и в острых передачах – 5 (точность – 40%). Лучшим в дриблинге стал Смольников – 9 обводок (7 успешных). Наибольшее количество передач сделал Кришито – 90 (точность – 89%). Самым активным в единоборствах был Фрайди – 25 (выигранные – 40%).