Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСибирь0 : 3Металлург
ХоккейЦСКА1 : 2 БАмур
ФутболКраснодар5 : 2Ницца
ФутболАтлетик1 : 0Рапид Вена
ФутболМанчестер Юнайтед1 : 0Заря
ХоккейСпартак3 : 0Автомобилист
ХоккейСКА3 : 0Куньлунь
ФутболЗенит5 : 0Алкмар
ФутболФенербахче1 : 0Фейеноорд
ФутболРома4 : 0Астра
ХоккейЕвропа1 : 2Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия

«Зенит» – «АЗ Алкмар». Жулиано показал лучший результат по ударам, Смольников – по обводкам

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Комментарии

Вчера в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» на своем поле разгромил голландский «АЗ Алкмар» – 5:0.

По данным InStat, «Зенит» превзошел голландцев по всем статистическим показателям. По владению мячом – 64% времени против 36%. По ударам по воротам – 15 (7 в створ) против 10 (4). По выигранным единоборствам – 67 против 54. По удачным обводкам – 24 против 10. По количеству и точности передач – 619 (89%) против 385 (83%).

Самым бьющим игроком матча стал Жулиано – 3 удара (2 в створ). Он же отличился и в острых передачах – 5 (точность – 40%). Лучшим в дриблинге стал Смольников – 9 обводок (7 успешных). Наибольшее количество передач сделал Кришито – 90 (точность – 89%). Самым активным в единоборствах был Фрайди – 25 (выигранные – 40%).

Матч

Зенит - Алкмар - 5:0 (1:0)

Голы

Кокорин 26 (1:0). Жулиано 49 (2:0). Кокорин 58 (3:0). Кришито 66 (4:0 - пен.). Шатов 80 (5:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Кришито, Смольников, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Дзюба (Шатов, 63), Кокорин

Алкмар: Роше, Влаар (Риенстра, 57), Люккассен, Хапс, ван Эйден, Вуйтенс, Соуза (Бель Хассани, 74), ван Оверем, Вегорст (Сьютенс, 27), Льюис, Фрайдей

Предупреждения:

Нету, 11; Хави Гарсия, 22 - Вуйтенс, 79; Льюис, 90

Судья:

Хавьер Эстрада (Испания)

Место и дата

29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Геннадий Орлов: В том сезоне Лодыгин действовал ярче, но постепенно он набирает формуКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил игру вратарей «Зенита» Юрия Лодыгина и Михаила Кержакова в последних матчах чемпионата России и Лиги Европы.Роман Широков: Еще до матча с «АЗ» было понятно, что «Зенит» свое возьметЭкс-полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал игру своего бывшего клуба с «АЗ» (5:0) в групповом раунде Лиги Европы.Дмитрий Парфенов: Противостояние «Спартака» и «Зенита» - одно из самых принципиальных в российском чемпионатеЭкс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями в преддверии матча девятого тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом».В девяти матчах за «Зенит» Жулиано заработал 14 очков по системе «гол+пас»Вчера в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» дома разгромил голландский «АЗ Алкмар» – 5:0. Жулиано отметился голом и двумя результативными передачами.«Зенит» занимает 15-е место в клубном рейтинге, «Краснодар» поднялся на 10 строчекПосле сыгранных на этой неделе еврокубковых матчей произошли изменения в клубном рейтинге УЕФА.«Зенит» разгромит «Спартак», ЦСКА не выиграет у «Ростова»«Зенит» разгромит «Спартак», ЦСКА не выиграет у «Ростова»Прогнозы на один из самых интересных туров первого круга чемпионата России.Александр Бубнов: Жулиано полностью заменил Халка, с его появлением ожил и КокоринБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Алкмаром» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (5:0).Аксель Витсель: На мой взгляд, «Зенит» лучше «Спартака». Дома мы должны побеждатьПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).Александр Кокорин: Все голы были красивые. Жалко три не забил, расстроилсяФорвард «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).«Со «Спартаком» будет сложнее». Ломбертс – о разгроме АЗ и силе красно-белых«Со «Спартаком» будет сложнее». Ломбертс – о разгроме АЗ и силе красно-белыхЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс обыграл одних красно-белых 5:0, теперь он думает и о следующем сопернике в таких же цветах.Аксель Витсель: Теперь мы настроены на важнейший матч со «Спартаком»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).Полузащитник АЗ Стин Вуйтенс: У «Зенита» есть качества для игры в Лиге чемпионовПолузащитник АЗ Стин Вуйтенс поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (0:5).Убегаем от Португалии и догоняем Францию! Обзор таблицы коэффициентовУбегаем от Португалии и догоняем Францию! Обзор таблицы коэффициентовРоссия продолжает увеличивать отрыв от седьмого места рейтинга и приближается к пятому.«Алкмар» снова пропустил пять мячейКрупная победа «Зенита» над голландским «Алкмаром» в матче группового турнира Лиги Европы – 5:0, повторение рекордной победы российской команды в противостоянии Россия (СССР) – Нидерланды.Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФАСегодня в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Ниццу» (5:2), а «Зенит» разгромил на выезде «АЗ Алкмар» (5:0).Главный тренер АЗ: Мы были хорошо готовы, но у нас с «Зенитом» очень большая разница в классеГлавный тренер АЗ Джон Ван ден Бром поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (0:5).Николас Ломбертс: Думали, что против АЗ нам будет сложнееЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).«Краснодар» – итальянский, «Зенит» – коллективный». Выводы Евгения Ловчева«Краснодар» – итальянский, «Зенит» – коллективный». Выводы Евгения ЛовчеваОбозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о матчах «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы.Мирча Луческу: В матче с АЗ у Лодыгина было мало работы. Скорее всего, он сыграет со «Спартаком»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).«Зенит» и «Краснодар» – самые результативные клубы Лиги ЕвропыСегодня в матчах 2-го группового раунда Лиги Европы «Краснодар» разгромил французскую «Ниццу» – 5:2, а «Зенит» – голландский «АЗ Алкмар» – 5:0.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Жулиано
Жулиановсе новости
Игорь Смольников
Игорь Смольниковвсе новости

Cпецпредложение