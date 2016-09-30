«Зенит» – «АЗ Алкмар». Жулиано показал лучший результат по ударам, Смольников – по обводкам
Вчера в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» на своем поле разгромил голландский «АЗ Алкмар» – 5:0.
По данным InStat, «Зенит» превзошел голландцев по всем статистическим показателям. По владению мячом – 64% времени против 36%. По ударам по воротам – 15 (7 в створ) против 10 (4). По выигранным единоборствам – 67 против 54. По удачным обводкам – 24 против 10. По количеству и точности передач – 619 (89%) против 385 (83%).
Самым бьющим игроком матча стал Жулиано – 3 удара (2 в створ). Он же отличился и в острых передачах – 5 (точность – 40%). Лучшим в дриблинге стал Смольников – 9 обводок (7 успешных). Наибольшее количество передач сделал Кришито – 90 (точность – 89%). Самым активным в единоборствах был Фрайди – 25 (выигранные – 40%).
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0). Жулиано 49 (2:0). Кокорин 58 (3:0). Кришито 66 (4:0 - пен.). Шатов 80 (5:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Кришито, Смольников, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Дзюба (Шатов, 63), Кокорин
Алкмар: Роше, Влаар (Риенстра, 57), Люккассен, Хапс, ван Эйден, Вуйтенс, Соуза (Бель Хассани, 74), ван Оверем, Вегорст (Сьютенс, 27), Льюис, Фрайдей
Предупреждения:
Нету, 11; Хави Гарсия, 22 - Вуйтенс, 79; Льюис, 90
Судья:
Хавьер Эстрада (Испания)
Место и дата
29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция