Роман Широков: Еще до матча с «АЗ» было понятно, что «Зенит» свое возьмет

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал игру своего бывшего клуба с «АЗ» (5:0) в групповом раунде Лиги Европы.

- Игра АЗ в обороне — грубо говоря, проходной двор. В атаке команда абсолютно ничего не показала. Был один момент, но его игроки «Зенита» сделали сами себе, когда потеряли мяч на своей половине поля — и нападающий АЗ в первом тайме убежал один на один. В этом матче «Зениту» было трудно устать. Еще до матча было понятно, что «Зенит» свое возьмет, а после первого года уверенность в этом укрепилась.

В моменте с первым голом «Зенита» Жулиано сыграл превосходно. Наверное, он видел, что набегает партнер. Может быть, ему подсказали. Поэтому он оставил мяч — и получилось великолепно. Позиция Жулиано на поле подразумевает участие во всех ярких эпизодах. Может быть, он не номер один, но игрок системообразующий. Один из лучших — 100%. Он должен доказывать, что не зря его пригласили в «Зенит». Пока не представляю, что он может остановиться — добавляет и добавляет. Жулиано и Роберт Мак делают результат — значит, Луческу попал в правильном направлении, - цитирует Широкова «Матч ТВ».

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0. Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов. Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби».