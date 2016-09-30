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Роман Широков: Еще до матча с «АЗ» было понятно, что «Зенит» свое возьмет

Елена Корсунская
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал игру своего бывшего клуба с «АЗ» (5:0) в групповом раунде Лиги Европы. 

- Игра АЗ в обороне — грубо говоря, проходной двор. В атаке команда абсолютно ничего не показала. Был один момент, но его игроки «Зенита» сделали сами себе, когда потеряли мяч на своей половине поля — и нападающий АЗ в первом тайме убежал один на один. В этом матче «Зениту» было трудно устать. Еще до матча было понятно, что «Зенит» свое возьмет, а после первого года уверенность в этом укрепилась. 

В моменте с первым голом «Зенита» Жулиано сыграл превосходно. Наверное, он видел, что набегает партнер. Может быть, ему подсказали. Поэтому он оставил мяч — и получилось великолепно. Позиция Жулиано на поле подразумевает участие во всех ярких эпизодах. Может быть, он не номер один, но игрок системообразующий. Один из лучших — 100%. Он должен доказывать, что не зря его пригласили в «Зенит». Пока не представляю, что он может остановиться — добавляет и добавляет. Жулиано и Роберт Мак делают результат — значит, Луческу попал в правильном направлении, - цитирует Широкова «Матч ТВ». 

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0. Дубль в составе петербургского клуба оформил Александр Кокорин, также отличились Жулиано, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов. Подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте в группе D с шестью очками, голландцы занимают третье место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире сине-бело-голубые проведут 20 октября в Ирландии против «Дандолка», АЗ дома встретится с «Маккаби». 

Матч

Зенит - Алкмар - 5:0 (1:0)

Голы

Кокорин 26 (1:0). Жулиано 49 (2:0). Кокорин 58 (3:0). Кришито 66 (4:0 - пен.). Шатов 80 (5:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Кришито, Смольников, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Дзюба (Шатов, 63), Кокорин

Алкмар: Роше, Влаар (Риенстра, 57), Люккассен, Хапс, ван Эйден, Вуйтенс, Соуза (Бель Хассани, 74), ван Оверем, Вегорст (Сьютенс, 27), Льюис, Фрайдей

Предупреждения:

Нету, 11; Хави Гарсия, 22 - Вуйтенс, 79; Льюис, 90

Судья:

Хавьер Эстрада (Испания)

Место и дата

29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция

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