Хавьер Грасия: Камболов не сыграет с «Краснодаром», Жонатас и Рочина под вопросом

Главный тренер казанского «Рубина» Хавьер Грасия в преддверии матча против «Краснодара» рассказал о потерях команды.

- Руслан Камболов не тренируется с нами. Он не сыграет с «Краснодаром». За состоянием Жонатаса и Рочины мы будем смотреть в ближайшие два дня, и будем отталкиваться от динамики их восстановления. Но мы знаем, что у «Краснодара» тоже есть травмированные, - сказал Грасия.

Напомним, что все трое получили травмы в победном матче против «Томи». У Камболова проблемы с коленом, у Жонатаса и Рочины с бедром.