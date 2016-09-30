Иван Петряк: Болельщики «Манчестер Юнайтед» аплодировали игрокам «Зари»
Футболист луганской «Зари» Иван Петряк поделился впечатлениями от матча против «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги Европы.
- Очень приятно, что много людей приехало нас поддержать. Больше скажу – болельщики из Манчестера нам тоже аплодировали. Мы достойно выглядели. Немножко не хватило сил. Ноги, конечно, устали. С парнями еще не говорил, но скажу за себя… Физически последние 15 минут тяжело было: у них люди вышли на замену, Руни, полностью поменяли правый фланг. Мы с Эдиком немного не справлялись... Но ничего страшного, будем работать.
Поле? Поле идеальное, я на таком поле никогда в жизни не играл, и, может, никогда и не сыграю Тренировались, привыкли к нему. Все было нормально.
Златан? В раздевалке разберемся… Шучу! Я понимаю, что английский футбол жесткий, но в конце судья начал любое единоборство свистеть в их пользу. Как на Златане вообще можно сфолить? Это с КАМАЗом разве что, с подъемным краном можно сфолить... Но нормально, ничего страшного. Просто я не должен был уступать.
Вообще мне есть, кому рассказывать и учить меня – представителям нашего тренерского штаба. Думаю, соперник не имеет право меня учить, - рассказал Петряк.
Напомним, «Заря» в четверг уступила хозяевам «Олд Траффорд» со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Златан Ибрагимович.
Матч
Манчестер Юнайтед - Заря - 1:0 (0:0)
Голы
Ибрагимович 69 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Рохо, Смоллинг, Фосу-Менса (Марсьяль, 73), Байи, Лингард (Руни, 67), Мата (Янг, 72), Феллайни, Погба, Ибрагимович, Рэшфорд
Заря: Шевченко, Форстер, Сиваков, Соболь, Каменюка, Чайковский (Гордиенко, 80), Караваев, Гречишкин, Петряк, Любенович (Липартия, 76), Кулач (Паулиньо, 58)
Предупреждения:
Судья:
Орель Гринфилд (Израиль)
Место и дата
29 сентября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция