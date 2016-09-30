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Иван Петряк: Болельщики «Манчестер Юнайтед» аплодировали игрокам «Зари»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Футбол 1»Комментарии

Футболист луганской «Зари» Иван Петряк поделился впечатлениями от матча против «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги Европы. 

- Очень приятно, что много людей приехало нас поддержать. Больше скажу – болельщики из Манчестера нам тоже аплодировали. Мы достойно выглядели. Немножко не хватило сил. Ноги, конечно, устали. С парнями еще не говорил, но скажу за себя… Физически последние 15 минут тяжело было: у них люди вышли на замену, Руни, полностью поменяли правый фланг. Мы с Эдиком немного не справлялись... Но ничего страшного, будем работать.

Поле? Поле идеальное, я на таком поле никогда в жизни не играл, и, может, никогда и не сыграю Тренировались, привыкли к нему. Все было нормально.

Златан? В раздевалке разберемся…  Шучу! Я понимаю, что английский футбол жесткий, но в конце судья начал любое единоборство свистеть в их пользу. Как на Златане вообще можно сфолить? Это с КАМАЗом разве что, с  подъемным краном можно сфолить... Но нормально, ничего страшного. Просто я не должен был уступать.

Вообще мне есть, кому рассказывать и учить меня – представителям нашего тренерского штаба. Думаю, соперник не имеет право меня учить, - рассказал Петряк.

Напомним, «Заря» в четверг уступила хозяевам «Олд Траффорд» со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Златан Ибрагимович.

Матч

Манчестер Юнайтед - Заря - 1:0 (0:0)

Голы

Ибрагимович 69 (1:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Рохо, Смоллинг, Фосу-Менса (Марсьяль, 73), Байи, Лингард (Руни, 67), Мата (Янг, 72), Феллайни, Погба, Ибрагимович, Рэшфорд

Заря: Шевченко, Форстер, Сиваков, Соболь, Каменюка, Чайковский (Гордиенко, 80), Караваев, Гречишкин, Петряк, Любенович (Липартия, 76), Кулач (Паулиньо, 58)

Предупреждения:

Байи, 65 - Каменюка, 90

Судья:

Орель Гринфилд (Израиль)

Место и дата

29 сентября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция


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