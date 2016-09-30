Иван Петряк: Болельщики «Манчестер Юнайтед» аплодировали игрокам «Зари»

Футболист луганской «Зари» Иван Петряк поделился впечатлениями от матча против «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги Европы.

- Очень приятно, что много людей приехало нас поддержать. Больше скажу – болельщики из Манчестера нам тоже аплодировали. Мы достойно выглядели. Немножко не хватило сил. Ноги, конечно, устали. С парнями еще не говорил, но скажу за себя… Физически последние 15 минут тяжело было: у них люди вышли на замену, Руни, полностью поменяли правый фланг. Мы с Эдиком немного не справлялись... Но ничего страшного, будем работать.

Поле? Поле идеальное, я на таком поле никогда в жизни не играл, и, может, никогда и не сыграю Тренировались, привыкли к нему. Все было нормально.

Златан? В раздевалке разберемся… Шучу! Я понимаю, что английский футбол жесткий, но в конце судья начал любое единоборство свистеть в их пользу. Как на Златане вообще можно сфолить? Это с КАМАЗом разве что, с подъемным краном можно сфолить... Но нормально, ничего страшного. Просто я не должен был уступать.

Вообще мне есть, кому рассказывать и учить меня – представителям нашего тренерского штаба. Думаю, соперник не имеет право меня учить, - рассказал Петряк.

Напомним, «Заря» в четверг уступила хозяевам «Олд Траффорд» со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Златан Ибрагимович.



