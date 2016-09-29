Месси останется в запасе «Барселоны» на матч с «Депортиво»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не планирует включать форварда Лионеля Месси в стартовый состав команды на матч восьмого тура примеры с «Депортиво».

29-летний аргентинец продолжает восстанавливаться после повреждения приводящей мышцы правого бедра, полученного 21 сентября в матче с «Атлетико» (1:1), и будет готов вернуться на поле после перерыва на матчи сборных.

В «Барселоне» рассчитывают на своего лидера 19 октября в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». За три дня до этого «Барселона» примет «Депортиво» в национальном чемпионате. Ожидается, что пять-шесть игроков основы пропустят этот матч, чтобы подойти отдохнувшими к игре с «горожанами». По плану Луиса Энрике Месси будет включен в заявку на матч с «Депортиво», но проведет на поле не больше 30 минут.

Добавим, что в ближайшее воскресенье «Барселона» сыграет в гостях с «Сельтой».