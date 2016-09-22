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Чемпион М-1 Александр Волков подписал контракт с UFC

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
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Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе, нынешний чемпион М-1 Александр Волков подписал контракт с UFC, сообщает портал MMAJunkie.

Россиянин должен дебютировать в промоушене 19 ноября на турнире UFC Fight Night 99 в Белфасте (Северная Ирландия) боем против американца Тимоти Джонсона. Главным событием вечера станет бой исландского полусредневеса Гуннара Нельсона против корейца Дон Хьюн Кима.

Волков за свою карьеру в ММА провел 32 поединка, в которых одержал 26 побед и потерпел шесть поражений. 

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